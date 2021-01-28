Balıkçılar gelecek yıl Karadeniz'de hamsi bolluğu bekliyor - Son Dakika

Balıkçılar gelecek yıl Karadeniz'de hamsi bolluğu bekliyor

28.01.2021 13:37

Balıkçılar gelecek yıl Karadeniz'de hamsi bolluğu bekliyor Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığındaki yasak 7 Şubat'a kadar uzatılırken, balıkçılar önümüzdeki yıl Karadeniz'de inanılmaz...

Balıkçılar gelecek yıl Karadeniz'de hamsi bolluğu bekliyor

TRABZON - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığındaki yasak 7 Şubat'a kadar uzatılırken, balıkçılar önümüzdeki yıl Karadeniz'de inanılmaz hamsi bolluğu olacağını belirttiler.

Karadeniz'de hamsinin olduğu yıllarda hiç bu kadar yasak olmadığını kaydeden Denizer Balıkçılık'ın sahibi Recep Denizer, hamsi avı yasağına Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerin de uyması gerektiğine dikkat çekerek, "Karadeniz'de hamsinin olduğu yıllardan bu yıla kadar yani çok uzun süreden bu yıllara kadar hiç yasaklanmadı. Mevsimi içerisinde ince hamsi olmuş olmasına rağmen yasaklanmadı. Bu sene devlet böyle bir karar aldı. Biz saygı duyuyoruz. Devletin yaptığı her şeyin doğru olduğuna inanıyoruz. Ancak Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Ahbazya, Rusya, Romanya, Bulgaristan o ülkelerle birlikte işbirliği yapılıp Karadeniz'de sadece bizde olan 9 santim boy yasağının diğer ülkelerde de olması ve hamsinin 1 yıl gibi bir süre içerisinde üremesini sağlamamız gerekir. Şu anda Gürcistan yöresinde hamsi var, orada tutuyorlar. O bölgede şu anda 7 santim. Onların kendi karasularında tutulan hamsilerin boyu 7 santimi geçiyor. Hep birlikte olursak, 9 santim olursa 1 yıl zaten üremesine şans verebiliyoruz. Bu şekilde bir toplantı yapıp Karadeniz iş birliği olursa çok güzel olur" dedi.

"Tekneler istavrite yöneldi"

Hamsi avı yasağının ardından teknelerin artık istavrite yöneldiğini kaydeden Denizer, "Hamsi, Karadeniz Bölgesi'nde boğaz ağzından Hopa'ya kadar yasaklanınca bütün tekneler hamsi ağlarını dışarıya bırakıp istavrit ağına yöneldi. Şu anda bizim bu bölgede istavrit avlanıyor. İğneada tarafında taze hamsi çıkıyor, orada sorun yok. Teknelerimiz orada hamsi avlıyor. Vatandaşımız bundan dolayı çekingenlik duymasın. Taze hamsi yine oralardan geliyor. Şu anda piyasada bir tedirginlik var, kesinlikle tedirginliği yaşamasınlar" diye konuştu.

"Şu anda inanılmaz ince hamsi var"

Şu anda Karadeniz'de inanılmaz ince hamsi olduğunu ifade eden Denizer, "Şu anda Karadeniz'de bizim bu yörede inanılmaz bir hamsi var. İnce hamsi. Devletin yasaklaması çok doğru. Ancak bundan evvelki yıllarda neden böyle bir yasaklama olmadı da şimdi oldu. Sezon sonu 2 ay daha erken kapatılsın veya Gürcistan, Ahbazya oralarda o ülkelerle işbirliği yapılsın hamsinin üremesini sağlayalım. 9 santime çıkartalım. Sadece bizim buralarda yasaklamamız nasıl doğru bilemiyorum ama vatandaş şu anda tedirgin, yiyemiyor, biz de üzülüyoruz" dedi.

"Önümüzdeki yıl inanılmaz hamsi olacak"

Önümüzdeki yıl hamsinin Karadeniz'e adeta sığmayacağını belirten Denizer, "Gidişat o ki önümüzdeki yıl bu hamsi inanılmaz olacak. Karadeniz'e sığmayacak şekilde hamsi bol olacak. Bizim ülkemizde şu anda yasaklamayla beraber üzüldüğümüz taraf Gürcistan tarafında bunu az da olsa tutuyor olması. Hamsinin üremesine şans vereceksek devletimizin yapmış olduğu Türkiye'deki yasak bana göre çok vaktinde değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzon Toptancı Hali'ne bugün yaklaşık 8 ton istavrit gelirken, diğer balık çeşitlerine ise pek rastlanmadı. Balık haline günler sonra ilk kez bu kadar fazla istavrit gelirken, kıyı balıkçılarının getirdiği mezgitler balık esnafları tarafından mezat usulüyle satın alındı.

Balıkçılar gelecek yıl Karadeniz'de hamsi bolluğu bekliyor
Balıkçılar gelecek yıl Karadeniz'de hamsi bolluğu bekliyor
Balıkçılar gelecek yıl Karadeniz'de hamsi bolluğu bekliyor
Balıkçılar gelecek yıl Karadeniz'de hamsi bolluğu bekliyor

Balıkçılık, Karadeniz, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar gelecek yıl Karadeniz'de hamsi bolluğu bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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