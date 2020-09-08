Balıkçılar gözünü barbun ve mezgite dikti - DÜZCE - Son Dakika

Batı Karadeniz'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan av sezonunda bol miktarda avladıkları palamudun yanı sıra gözlerini barbun ve mezgite çevirdi.

Gırgır ve trol tekneleriyle sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda barbun ve mezgitle limana dönüyor.

Balıkçı Şenol Bozoğlu, AA muhabirine, sezonun güzel devam ettiğini söyledi.

Sezonun bereketli geçeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Bozoğlu, "Sezon güzel başladı. Tuttuğumuz balıklar barbun, mezgit, istavrit, çinakop, kalkan. Şu an havalar biraz sıcak, havaların soğumasıyla denizde bereket biraz daha artacaktır diye düşünüyoruz." dedi.

Bozoğlu, dip balıkçılığı yaptıkları için günlük ortalama 80 kasa balıkla limana döndüklerini aktararak, "Havalar soğuduğu zaman günlük ortalamamız 150 kasaya çıkabilir. Denizdeki görüntü tezgahları şenlendirir, balık da ucuzlar." ifadesini kullandı.