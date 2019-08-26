Balıkçılar hamsi, çinakop ve istavritten umutlu

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle yeni sezona başlayacak Çanakkaleli balıkçılar, geçen dönem olduğu gibi özellikle hamsi, çinakop ve istavritte bolluk bekliyor.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi balıkçıların büyük bir beklenti içine girdiğini söyledi.

Balığın bol olmasının fiyatları düşürdüğünü vurgulayan Özkurnaz, şöyle devam etti:

"Her yıl olduğu gibi özellikle göç döneminde torik, palamut, lüfer ve bunun gibi birçok pullu balık, çipura, mercan, karagöz, sinarit, tüm akım döneminde bu balıklar Karadeniz'den Ege'ye ve oradan da Akdeniz'e açılır. Balıkçıya en çok ekonomik anlamda katkı sağlayacak balık çeşidi lüferdir. Bu yıl özellikle lüfer, geçen yıldan bu yana yataklama yaptı, doğal olarak havyarı da bu bölgeye bırakmış oldu. Bu yıl bu bölgedeki balıkçılığın lüfer bakımından ciddi anlamda artış göstereceği düşüncesindeyiz. Balıkçılarımız geçen sezondan memnundu. Bu sezondan da umutluyuz. Balığın, balıkçılığın özellikle palamut, torik, lüfer bu tip balıkların daha çok popülasyonunun artacağını ve balıkçılarımızın da güzel bir dönem geçireceğini umuyoruz."

"Yasak bittiğinde fiyatlarda da düşüş olacaktır"

Balıkçı Tuncay Dinç ise avlanma sezonunun bereketli geçmesi beklentisi içinde olduklarını anlattı.

Şu anda av yasağı nedeniyle tezgahlarında birkaç çeşit balık bulunduğunu aktaran Dinç, "Levrek, çipura kültür balığı. Oltadan gelen çipuraları satıyorum. Dalyan'dan gelen kefal, turna ve levrek var." dedi.

Dinç, bugünlerde en çok sardalyenin ilgi gördüğünü dile getirdi.

Haftaya başlayacak yeni sezondan beklentilerine değinen Dinç, "Yasak bittiğinde fiyatlarda da düşüş olacaktır. 20-25 lira aralığında satılan sardalyenin, 15-20 liraya düşeceğini tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz sezon hamsi, çinakop ve istavrit çok bereketliydi, inşallah bu sene de aynısı olur. Bu yıl sardalye fiyatları yüksek gitti ancak bu yıldan umutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Balıkçının umudu bitmez"

Bir başka balıkçı Melih Kayıkçı da sezonun açılmasını dört gözle beklediklerini belirti.

Palamut, sarıkanat ve lüferin bol olmasını umut ettiklerini söyleyen Kayıkçı, "Sezonun açılışı palamutla başlar, sarıkanat, lüfer, istavrit ve tekir gibi balıklarla devam eder. Fiyatlarda düşme olur. Geçen yıl güzel bir sezon geçirdik, umarım bu sezon da bereketli bir sezon olur. Balıkçının umudu bitmez." diye konuştu.