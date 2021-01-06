"Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız" - Son Dakika

"Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız"

06.01.2021 15:39

- Balıkçılar hamsinin neslinin tükenmemesi için çağrıda bulundu: "Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız" "Küçük avlanma maalesef balık sezonunun sonunu getiriyor yavaş yavaş" Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balıkçılar, ucuza satılması için tutulan boyu küçük hamsileri...

- Balıkçılar hamsinin neslinin tükenmemesi için çağrıda bulundu:

"Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız"

"Küçük avlanma maalesef balık sezonunun sonunu getiriyor yavaş yavaş"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balıkçılar, ucuza satılması için tutulan boyu küçük hamsileri tezgahlarında satmadıklarını belirterek, vatandaşlara hamsinin neslinin tükenmemesi için küçük boylu hamsi almamaları yönünde çağrıda bulundu.

Kocaeli'de bolluğun bu yıl yaşanmadığı hamsi balıkçı tezgahlarında kilogramı 30-40 TL'den satılıyor. Balıkçı esnafı ise satılan hamsinin kaliteli olduğunu ve yasal sınırın altında olmadığını söyledi. Vatandaşları uyaran balıkçı esnafı, vatandaşlara yasal sınırın altında hamsi satın almamaları yönünde çağrıda bulundu. Birçok avcının hamsinin az olmaması sebebi ile yasal sınırın altında hamsi avladıklarını ve bu durumun hamsinin neslinin tükenmesine sebep olabileceğini dile getiren balıkçılar, bu durumun hamsinin neslinin tükenmesine yol açabileceğine dikkat çekti.

"Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız"

Kocaeli'de 15 yıldır balıkçılık yapan Kenan Balcı, balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşı olduklarını ifade ederek, "Şu anda balık mevsiminin tam ortasındayız, çok güzel balık çeşitlerimiz geliyor. Bunların içerisinde hamsisi, istavriti, çinekop, mezgit, sarı kanat, çupra ve levreği olmak üzere bin bir türlü çeşit balıklarımız oluyor. Şu an itibari ile en lezzetli balıkları söyleyecek olursak mezgit çok lezzetli. Barbun tam mevsimi, harika lezzeti var. Tam yağlı Karadeniz hamsilerimiz geliyor ideal boylarda. Şu anda hamsinin fiyatıyla bir oynama oluyor. 10 lira, 15 lira, 20 lira 40 lira gibi. Bunun da sebebi ince hamsinin olması. İnce hamsi, küçük hamsi tutulduğu zaman bunları çok ucuz fiyata veriyorlar lakin, müşteriler bundan çok memnun değil. Biz de balıkçılar olarak tezgahlarımızda küçük hamsilerin satılmasına karşıyız hem balığın neslinin tükenmemesi açısından hem de değerli güzel balık yememiz açısından. Küçük hamsi tutmasınlar, vatandaşlarımız da almasınlar, bunun ucuzu değil, iyisi ve kalitelisi olsun. Zaten iki ya da 3 ay kaldı balık mevsiminin bitmesine Nisan sonu gibi bitiyor. Korona ile mücadele etmek için ben tekrar tekrar söylüyorum, balık bir numaralı yiyeceğimiz olmalı" dedi.

"Küçük avlanma maalesef balık sezonunun sonunu getiriyor yavaş yavaş"

Tezgahlarda yasal sınırın altındaki boyda balıkların satılmasından vatandaşlar olarak rahatsız olduklarını ifade eden Murat Örenç ise, "Elimizden geldiğince de haftada en az iki kez üç kez balık tüketmeye özen gösteriyoruz. Lezzet olarak hamsi favorimiz, onun yanında da sarıkanat ve lüfer de favorilerin arasında, barbunu severiz. Hamsi tabi televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla irilik olarak 9 ve 11 santim arasında olması gerektiği söyleniyor. Halkımız ve avcılarımız da buna dikkat ederse önümüzdeki nesillere de hamsi süresinin devamını sağlamış oluruz ve gelecek neslimize de balık tükenmeden balık sağlayabiliriz. Şu anda gördüğümüz ve haberlerde izlediğimiz kadarıyla küçük avlanma maalesef balık sezonunun sonunu getiriyor yavaş yavaş. İklim şartları değişti havalar soğumadı balık istediğimiz kadar çoğalmıyor, yağlanmıyor lezzetlenmiyor ama bunlara dikkat edilir ve iklim şartları da el verirse, balıkçılarımızın da güzel şekilde avlanıp denizlere açılma şansı olursa bol bol balık yiyebiliriz ve sağlıklı da beslenebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız
Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız
Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız
Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız
Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız
Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız
Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız
Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız
Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız
Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız

Kenan Balcı, Türk Lirası, Kocaeli, Balık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Balıkçı esnafı olarak küçük hamsi satılmasına karşıyız' - Son Dakika


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