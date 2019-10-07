Son Dakika Haberleri: Balıkçılar havanın soğumasını bekliyor
Son Dakika Güncel Balıkçılar havanın soğumasını bekliyor

Balıkçılar havanın soğumasını bekliyor

12 dakika önce

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, mevsim normalleri üstünde seyreden hava sıcaklığının azalmasıyla denizin dibindeki balıkların yüzeye çıkmasını bekliyor.

Balıkçılar havanın soğumasını bekliyor, System.String[]

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, mevsim normalleri üstünde seyreden hava sıcaklığının azalmasıyla denizin dibindeki balıkların yüzeye çıkmasını bekliyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Karadeniz'e açılan balıkçılar, avladıkları az miktarda balıkla limana dönüyor.

Balıkçılar, havaların soğumasıyla balık miktarının artmasını umuyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının balıkçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Avlanmanın hava şartlarına bağlı olduğuna işaret eden Karakaş, "Son zamanlarda hamsi çıkmaya başladı ama fazla da hamsi yoktu. Bu da denizin henüz fazla soğumamasıyla alakalı. Bu sene denizde hamsi bol gibi görünüyor. Havaların soğumasıyla hamsi yağlanacak ve daha iri olacaktır. Havalar iyi giderse parça parça palamut çıkacaktır. Bu ay itibarıyla lüfer başladı, bu da bollaşacaktır. Trol teknelerimiz mezgit, barbun gibi balıkları yeterli miktarda avlıyor." diye konuştu.

Karakaş, havaların soğumasına bağlı olarak balık türlerinin de artacağını sözlerine ekledi.

Batı Karadeniz, Karadeniz, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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