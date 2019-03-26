Balıkçılar İddiaya Girdi, Kooperatif Tekne Yarışı Düzenledi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde iki balıkçının yarış iddiası, su ürünleri kooperatifi tarafından desteklenip organizasyona dönüştü.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde iki balıkçının yarış iddiası, su ürünleri kooperatifi tarafından desteklenip organizasyona dönüştü.



İlçede balıkçılık yapan Abdurrahman Savaş ile Göktürk Darakçı, teknelerini yarıştırmak için iddiaya girdi. Bunu öğrenen Eceabat Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Şahin ise kooperatif adına tekne yarışı düzenledi.



Eceabat Balıkçı Barınağı'nda, Belediye Başkanı Adem Ejder, balıkçılar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen yarışı Savaş kazandı.



Yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Poyrazlı Feneri'nin etrafından dolaşarak başlangıç noktasına dönen iki balıkçı, vatandaşların alkışları ile karşılandı.











Birinci gelen Savaş'a, Belediye Başkanı Ejder tarafından piston kolu hediye edildi.



Abdurrahman Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tamamen kendi aralarındaki iddia sonucu böyle bir organizasyon düzenlendiğini söyledi.



Savaş, "Birbirimize 'Ben seni geçerim' gibi sözlerimiz oldu. Kısmet böyleymiş, ben geçtim. Bir dahaki sefere de o geçer." dedi.



Yarışı kaybeden Göktürk Darakçı ise hem balıkçı camiası hem de denize gönül verenler olarak böyle bir organizasyonda yer aldıklarını anlattı.



Güzel bir organizasyon olduğunu vurgulayan Darakçı, "İnşallah geleneksel hale getirilip önümüzdeki yıllarda da bu yarışlara devam ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kooperatif Başkanı Ali Şahin de "Balıkçı arkadaşlarımız arasında küçük bir iddia büyüdü ve organizasyon haline geldi. 'Teknesi ve kaptanlığı iyi olan kazansın' diyerek, bu limanı bizlere kazandıran devletimize, milletvekilimiz Bülent Turan'a ve bizlere desteklerini esirgemeyen belediyemize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Yarışın sonunda katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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