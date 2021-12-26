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BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI - Son Dakika

BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI

26.12.2021 11:01

AKDENİZ'deki istilacı türlerden balon balığı konusunda farkındalık yaratmak için Antalya'da balon balığı tutma yarışması düzenlendi.

AKDENİZ'deki istilacı türlerden balon balığı konusunda farkındalık yaratmak için Antalya'da balon balığı tutma yarışması düzenlendi.

Anavatanı Kızıldeniz olan ve son yıllarda Akdeniz'de popülasyonu artan balon balıkları özellikle Antalya'da neredeyse her balıkçının oltasına takılır oldu. Daha önce de yine istilacı tür olan aslan balığına dikkat çekmek için yarışma düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kez balon balığı konusunda farkındalık yaratmak için balon balığı yakalama yarışması düzenledi.

En fazla balon balığını tutmak için saat 09.00 itibarıyla 5 kilometrelik Konyaaltı Sahili'ne gelen balıkçılar, oltalarını denize attı. Yarışmacılar hem karadan hem tekneyle yarışmaya katılabildi. Balıkçılar ekosisteme ve diğer balık türlerine büyük zarar veren balon balıklarını yakalamak için özellikle tavuk eti kullandı.

Yarışmaya katılan amatör balıkçı Buğra Özekin, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu balon balığı yarışması için buraya geldim. En ağır balığı ben tutmak istiyorum. Sahilimizde çok miktarda balon balığı var. Balık tutmaya geldiğimde denk geliyor. Balon balığı sayesinde diğer balıkları da avlayamıyoruz. Baş belası, sıkıntı oluyor. Diğer türler için de tehlike oluşturuyor dedi.

BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI
BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI
BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI

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Büyükşehir Belediyesi, Kızıldeniz, Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI - Son Dakika
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