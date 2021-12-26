Üye Girişi
BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI - Son Dakika

BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI

26.12.2021 14:43
BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan balon balığı avlama yarışması, saat 12.00'de sona erdi.

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan balon balığı avlama yarışması, saat 12.00'de sona erdi. Yarışmaya online başvuran 86 kişiden 60'ı en ağır balon balığını avlamak için oltalarını denize attı. Yarışmada dereceye girenlerin belirlenmesi için Olbia Meydanı'na kurulan standa ise 3 yarışmacı tuttuğu balıklarla başvurdu. Balıklar arasında en zehirli balon balığı türü olan benekli, cüce, altın balon balığı yer aldı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yapılan ölçümler sonucunda balıkçılardan Veli Serttaş 790 gram balon balığıyla 1'inci, Tamer Ovalıoğlu 710 gram ile 2'nci, Melih Soydal 260 gram gelen tuttuğu 2 cüce balon balığı ile 3'üncü oldu. Jüri üyeleri tarafından dereceye girenlere madalyaları ve EKDAĞ Düden Balık Çarşısı Sosyal Tesisleri'nde 2 kişilik balık menüsüne ait çekleri verildi.

'POPÜLASYONU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Balon balığının istilacı bir tür olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, "Ülkemizde en yoğun Akdeniz kıyılarında görülüyor ve popülasyonu her geçen gün artıyor. İklim değişikliğine bağlı olumsuz etkileri devam ediyor. Deniz ekosistemimize ve biyo çeşitliliğe çok zarar veriyor. Yerli türlerimize zarar verdiği için, oltaları, fileleri bile parçaladığı için kontrolü oldukça zorlaşan bir tür maalesef. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak aslan balığı haricinde yaptığımız çalışmalara bugün balon balığını da ilave ettik" dedi.

'DERİSİYLE ÇANTA, AYAKKABI YAPILABİLİYOR'

Böyle bir etkinliğin Türkiye'de ilk defa yapıldığını söyleyen Atasoy, "İlgi çok yüksek oldu. Denizlerin korunmasına yönelik bir etkinlik olduğu için oltasını kapan geldi. Hatta bir süre sonra başvuruları kapatmak zorunda kaldık. Balon balığını tekrar nasıl değerlendirebiliriz noktasında da çalışmalar yürütüyoruz. Derisiyle çanta, ayakkabı yapılabiliyor. Belki daha farklı materyaller yapılabilir. Çünkü derisinin timsah derisi kadar sağlam olduğu ifade ediliyor" diye konuştu.

YARIŞMA VE FESTİVALLER DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi olarak denizlerin korunmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirten Atasoy, "Bu tür etkinliklerin devam etmesi vatandaşlarımızın isteği haline geldi. İlk yaptığımız aslan balığı etkinliğine yurtdışından dahi talep oldu. Yarışmanın tekrarının ne zaman yapılacağını soruyorlar. Önümüzdeki yıl farklı lokasyonlarda kıran kırana yarışmalar ve festivallere dönüşecek belki" dedi.

'AKDENİZ'İN EN TEHLİKELİ TÜRÜ'

Etkinliklerle balon balığının tehlikesine dikkat çekmek istediklerini belirten Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi Merve Karakuş, "Balon balıkları Akdeniz'in en tehlikeli ve zehirli türleri. Burada vatandaşlarımıza bu balığın tüketilmemesi gerektiği, tüketilirse ölümle sonuçlanabileceğini ama derisinden çok kolay ekonomik girdiler oluşturulabilineceğini anlatmak için buradayız. Bugün tutulan balıklar ilerleyen dönemlerde nasıl ekonomik girdi oluşturabilir, tekstil sanayinde nasıl değerlendirilebilir ilerleyen dönemler yapılan işbirliğiyle sonuca ulaşacak" diye konuştu.

BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI
BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI
BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI
BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI
BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI
BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI
BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI
BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI

YORUMLAR
500

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI - Son Dakika


Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34

Son Dakika Haberleri
14:39 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi
14:32 Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı
14:28 Anne koyunun, yavrusuna yaptığı hareket izleyenleri ağlattı
14:25 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Füzelerimizi Meksika ya da Kanada'ya yerleştirirsek ne hissederler merak ediyorum
14:13 Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi
13:59 Son Dakika! LGS sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak
13:50 Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!
13:49 Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında şaşırdı
13:47 Lille'de Milli futbolcularımızı yıkacak karar
13:38 Karısını ve üvey kardeşini araba garajında cinsel ilişkiye girerken bastı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 15:05:08. #1.11#
SON DAKİKA: BALIKÇILAR, İSTİLACI TÜR BALON BALIĞINI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement