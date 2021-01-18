Balıkçılar kar yağışı altında İstanbul Boğazı'nda balık tutma keyfini yaşadı - Son Dakika

Balıkçılar kar yağışı altında İstanbul Boğazı'nda balık tutma keyfini yaşadı

18.01.2021 13:19

İstanbul'da cuma günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, tarihi kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da cuma günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, tarihi kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Balıkçılar da kar yağışı altında Boğaz'da balık tutmanın keyfini yaşadı.

Eşsiz manzarasıyla balık tutma meraklılarının vazgeçilmez noktalarından olan İstanbul Boğazı'na gelen amatör balıkçıklar, kar yağışıyla görselliğine güzellik katan Emirgan sahil şeridi üzerinde oltalarını Marmara Denizi'ne attı.

Balıkçılar dışında vatandaşlar da bu eşsiz güzelliği yerinde görmek için sahil şeridine geldi. Bol bol fotoğraf çeken İstanbullular, çay ve kahvelerini yudumlayarak kar yağışın keyfini çıkardı.

Amatör balıkçı Murat Özbeyaz, AA muhabirine, soğuk havada balık tuttuklarını ve kovalarının dolduğunu söyledi.

Özbeyaz, "Bugün izinli olduğum için balık tutmaya geldim. Kar yağışıyla gayet güzel oldu." dedi.

Murat Yıldız da kar yağışı altında balık tutmanın çok güzel ve zevkli bir duygu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok güzel bir duygu balık tutmak, bizim gibi çalışanların stres atması için de birebir. Kar yağarken balık tutmak çok güzel. Hem kar zevkini hem balık tutma zevkini aynı anda yaşıyorsunuz. Bugün özellikle çıkmadık, geçen hafta da gelmiştik ama bugün kısmetimize kar da oldu. Kar yağışıyla beraber balığımızı tutuyoruz."

Balıkçılar kar yağışı altında İstanbul Boğazı'nda balık tutma keyfini yaşadı
Balıkçılar kar yağışı altında İstanbul Boğazı'nda balık tutma keyfini yaşadı
Balıkçılar kar yağışı altında İstanbul Boğazı'nda balık tutma keyfini yaşadı
Balıkçılar kar yağışı altında İstanbul Boğazı'nda balık tutma keyfini yaşadı

İstanbul Boğazı, İstanbul, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkçılar kar yağışı altında İstanbul Boğazı'nda balık tutma keyfini yaşadı - Son Dakika


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