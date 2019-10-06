Son Dakika Haberleri: Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı
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Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı

28 dakika önce

Kırklareli'nde balığa çıktıkları tekneleri karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar için kurtarma çalışması yürütülüyor.

Kırklareli'nde balığa çıktıkları tekneleri karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar için kurtarma çalışması yürütülüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden akşam balığa çıkan 5 balıkçı fırtınaya yakalandı.

Sirkeçatağı mevkisinde savrulan tekneleri kayalıklara çarpan balıkçılar kayalık üzerine çıkarak beklemeye başladı. AFAD ve jandarmaya ihbar gelmesi sonrası olay yerine giden ekipler fırtına nedeniyle bölgeye gidemedi.

Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi.

Ekipler, zodyak botla balıkçılara ulaşmaya çalışıyor, yoğun fırtınaya bağlı dalgalarla ekipler güçlük yaşıyor.

Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı

Kırklareli, Kıyıköy, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:33 Kaynak: AA
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