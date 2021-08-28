Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu - Son Dakika

İskenderun ilçesindeki balıkçı barınağına giden balıkçılar sabah saatlerinde karşılaştıkları cansız bedenle büyük şaşkınlığa uğradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, cansız bedenin yanında balıkçılıkta kullanılan malzemeler de buldu.

CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURDU

Sabah saatlerinde Çay Mahallesi balıkçı barınağı içerisinde kıyıya vuran erkek cesedi görüldüğü ihbarı üzerine güvenlik güçlerini ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

BALIK TUTMADA KULLANILAN MALZEMELER BULUNDU

Barınağın kayalıkları arasından sudan çıkarılan cesedin üzerinden çıkan kimlik kontrolünde şahsın 38 yaşında Süleyman Yıldız olduğu anlaşıldı. Olay yerinde ise balık tutmada kullanılan malzemelere rastlandı. Sahil Güvenlik botları yardımıyla suda çıkartılan cansız beden otopsi yapılmak üzere morga götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.