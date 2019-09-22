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Balıkçılar Kooperatifinin camlarını kırdılar

42 dakika önce

Balıkçılar Kooperatifinin camlarını kırdılarANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Balıkçılar Kooperatifi ofisi, kimliği belirsiz kişilerce taşlandı.

Balıkçılar Kooperatifinin camlarını kırdılar

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Balıkçılar Kooperatifi ofisi, kimliği belirsiz kişilerce taşlandı.

Olay, sabah saatlerinde Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bulunan Balıkçılar Kooperatifi ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kooperatif ofisine taş atarak camlarını kırdı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar ofisin taşlandığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay sırasında kooperatifte kimsenin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Balıkçılar Kooperatifinin camlarını kırdılar

Boğazkent, Antalya, Sabah, serik, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:49 Kaynak: İHA
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