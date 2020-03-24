Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı - Son Dakika Ekonomi

Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı

7 saat önce

Tekirdağlı balıkçılar koronavirüs salgınının yanı sıra havaların da kötü gitmesi nedeniyle bu yıl sezonu erken kapattı.

Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı, System.String[]

Tekirdağlı balıkçılar koronavirüs salgınının yanı sıra havaların da kötü gitmesi nedeniyle bu yıl sezonu erken kapattı.

Marmara'da eylülde "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, zaman zaman çok miktarda balık avladı bazen de elleri boş döndü.

Balıkçılar tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınına olumsuz hava koşullarının da eklenmesiyle, av yasağının başlayacağı 15 Nisan'dan önce paydos etti.

Ağlarını Süleymanpaşa sahilindeki balıkçı barınağına bırakan balıkçılar, zamanlarını evde aileleriyle geçirecek.

Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından korunmak ve yayılmasını önlemek için erken paydos etme kararı aldıklarını söyledi.

Avladıkları balıklara talebin azaldığını belirten Pehlivanoğlu, "Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmıyorlar. Balık var ama talep yok. Biz de bu durumun önüne geçemeyeceğimiz için erken paydos etme kararı aldık. İnşallah bir an önce bu salgın biter ve normal hayatımıza döneriz." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de 20 civarında tayfası olduğunu, salgın nedeniyle paydos etme kararı aldıklarını ifade etti.

Tayfaların ve ailelerinin hayatını tehlikeye atmak istemediklerini vurgulayan Şeremet, şöyle konuştu:

"Evde kalmak, çoluk çocuğumuza, ailelerimize hastalık götürmemek için böyle bir karar aldık. Erken kontak kapatıp, paydos ettik. Ağlarımızı istifliyoruz. Evlerimize geçiyoruz. Denizlerde balık var. İş oluyor, çalışıyorduk. Emeğimizi kazanıyorduk. Ancak hayatımız daha önemli. Çoluk çocuğumuzun sağlığı daha önemli. Hayat sadece para kazanmak değil. Yeri gelecek para kazanmayacaksın, çünkü yaşamak daha önemli."

Şeremet, denizde daha çok hamsi ve istavrit, az miktarda da çinekop bulunduğunu, ancak avlanmayacaklarını sözlerine ekledi.

Koronavirüs, Şeremet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:20 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı         
17:11
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak         
16:56
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti         
16:35
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu         
16:18
'Ciğerlerimde cam var gibi' diyerek feryat eden koronalı hastadan iyi haber! 'Ciğerlerimde cam var gibi' diyerek feryat eden koronalı hastadan iyi haber!         
16:11
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi         
15:39
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var         
14:39
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 02:21:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]