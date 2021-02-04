Balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndüler - Son Dakika

Balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndüler

04.02.2021 00:19

Balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndüler Zonguldak'ta balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndü.

Balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndüler

ZONGULDAK - Zonguldak'ta balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndü. İstavrit ve çinakop avlayan balıkçılar, bin 500 kasa balığı satmak üzere Kozlu limanından İstanbul'a gönderdi.

Zonguldak açıklarında balık avlayan balıkçılar, balığın bolluğuna dikkat çekerek limana kasa kasa balıkla döndü. 2 bin kasa çinakop ve istavrit ile limana dönen balıkçılardan Çağrı Eliyazıcı, "2 bin kasa buradan istavrit ve çinakop indi. Yabancı kayıklar yanaşıyor. Kamyonlar yanaşıyor. Böyle devam ederse daha bereketli olacağını düşünüyoruz. Biz istavrit, çinakop ve sarı kanat aldık. Burada sabahleyin mezata çıkacağız. Zonguldak halkına ucuz bir şekilde balıklar satılacak. Hamsi vermiş oldukları yasakla biraz daha gelişme oldu. Bu şekilde giderse hamsi biraz daha büyüyecek gibi. Şu anda biraz daha tutulma kıvamına geldi. Boyu, eni kurtarıyor. Balık ince değil. Sapanca'ya kadar merayı açtılar. Bu tarafta da örnek bir kilo kadar balık geçti elimize. İyi bir şekilde. Zonguldak'ta bu sene bereket var. Ben bin 500 kasa balığı İstanbul haline yolladım. Zonguldak'ın kaldırabileceği balık kapasitesi belli. Burada yarın 350 ila 500 arası kasa balık satılacak. Açık artırma ile balık satılacak. Ortalama 250-290 arası balık satılacak. Çok kayık geldi. Hayvan uzaklaşabilir. Balık Sinop'a gidebilir. Ama burada biraz daha balıkçılık olur" diye konuştu.

Balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndüler
Balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndüler
Balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndüler
Balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndüler

Zonguldak, İstanbul, Kozlu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndüler - Son Dakika Ekonomi


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