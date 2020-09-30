Balıkçılar limana kasa kasa palamutla döndü - Son Dakika

Balıkçılar limana kasa kasa palamutla döndü

KASTAMONU - Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Kastamonu'nun Cide ilçesindeki balıkçılar, avladıkları binlerce palamutla limana döndü. Gece saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, limana teknelerini doldurarak dönmenin mutluluğunu yaşadı. Yakalanan bol miktarda balık, limanda kendilerini bekleyen araçlara yüklenerek İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya, Bolu, Düzce ve çevre illere gönderildi.

Son günlerde Poyraz ve Karayel rüzgarlarının engeline takılan ve denize çıkamayan balıkçılar, havaların güzel geçtiği günleri bereketli bir avlanmayla geçirirken, açık deniz avcılığı yapan büyük tekneler yüzlerce kasa palamutla Cide Limanına giriş yaptı.

Cide'de Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Balıkçı Barınağında kendilerini bekleyen toptancı kamyonlarına balık istifli kasaları yükleyen tekneler, balık bereketinden daha fazla istifade etmek üzere tekrar denize açıldı.

Kasa kasa palamut ile limana gelen ve balıkçılarla birlikte denize açılan AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir, fiyatların uygun olduğunu belirterek, denizden de palamut fışkırdığını kaydetti.

Balık sezonunun son günlerine kadar aynı bereketle devam edeceğine inandığını anlatan Murat Demir, "Balık beklentilerin üzerinde çıkıyor. Bol miktarda var. Vatandaş açısından fiyatları da gayet uygun. Şu anda herkes memnun hayatından. Şu anda tam olarak ne kadar avlandığını bilemem ama geçmiş sezonlara göre daha fazla avlanma yapıldı. Balık fiyatları bence uygun. Ortalama 800 gram olan balıkların arasında 1 kilogramdan fazla ağırlıkta palamutta çıkıyor. Bu balıkların tanesi 7.5 liraya Kastamonu'nun sahil ilçelerinden satılıyor. Ama şu anda fiyatlar uygun. Palamut çok iyi devam ediyor" dedi.

Bereketli günler geçirdiklerini ifade eden Murat Demir, "Bugünler bereketli geçiyor. Diğer gırgır sahibi olan arkadaşlarımızda da bol palamut vardı. Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bugün de iyi bir av yaptık. Binlerce palamut tuttuk. Fiyatlar biraz düşük ama vatandaşta ucuz balık yiyor. Tek tesellimiz bu. Palamut bu sene Karadeniz'de bereketli. Diğer balık türleri için bir şey diyemeyiz şu anda" diye konuştu.

Demir, palamut sezonunun Kasım ayına kadar devam edebileceğini sözlerine ekledi.