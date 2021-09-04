Balıkçılar palamudu bekliyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan tekneler bugünlerde bol istavrit ile limana dönerken balık fiyatları da sezon öncesine göre hayli geriledi.

Trabzon'da bir gün önce kilosu 15 TL'den satılan istavrit bugün itibariyle kilosu 7,5-15 TL arasında satılırken palamut ise henüz görünürlerde yok.

Balıkçılar bu sezon vatandaşın palamudu unutacak gibi göründüğünü belirterek yine de sezondan umutlu olduklarını söylediler.

Balıkçı esnaflarından Kemal Can Çakıcı, sezona ilk kez palamutsuz başladıklarını belirterek "Sezon başladı palamut yok, şimdilik bol istavritimiz var. İstavritin sezon öncesi kilosu 50-60 TL idi şimdi ise 7,5-10 TL'ye kadar geriledi. İstavritin dışında mezgit ve barbun geliyor. Çinekop ara ara geliyor. İlk kez bu yıl palamutsuz bir sezonla başladık. Hava muhalefeti de avlanmayı etkiliyor, yine de sezondan umutluyuz" dedi.

Balıkçı esnaflardan Mehmet Örseloğlu ise bu sezon palamutun pek olmayacakmış gibi göründüğünü ifade ederek "Be sezon palamut şu anda olmayacak gibi görünüyor. Palamudu bu sezon vatandaşımız unutacak gibi görünüyor. Bu sezon hamsi istavrit bol olacak gibi görünüyor. Balık fiyatları normal istavrit kilosu 10 TL, çingene palamudun tanesi 10 TL, barbun 15 TL. Sezon öncesi barbunun kilosu 40-50 TL idi şimdi 15 TL. Büyük tekneler denize açılmasıyla birlikte fiyatlar çok düştü. Sezondan umudumuz var palamudun olmaması hamsi umutlarımızı artırdı. İnşallah hamsi bol olacak" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Sedat Köz, istavritin kilosunu 7,5 TL'den sattıklarını yine de alıcı bulamadıklarından yakınarak "Şu anda bol istavrit var. Palamut mevsimi olmasına rağmen palamut henüz görünmedi. İstavritin kilosu 7,5 TL buna rağmen vatandaş pek rağbet etmiyor. Dün istavritin kilosu 15 TL idi. Sezon öncesi istavritin kilosu 35 TL civarında idi. Balıkçının umudu palamut ve hamsidir. Bunlar yoksa sezon kötü demektir" şeklinde konuştu.

Öte yandan dün denizde dalga boyunun hayli yüksek olması denize açılan bazı tekneler güçlükle ilerlerken kıyı balıkçıları ise limandan çıkamadı. Dalga boyunun bugün azalmasıyla birlikte denize açılan tekneler bol miktarda istavrit ile teselli bulurken palamudu beklemeye başladı. - TRABZON