Balıkçılar, sezona "Vira Bismillah" dedi! Attıkları tek ağdan 4 ton istavrit yakaladılar

Ordulu balıkçılar, yasağın kalkması ile birlikte Karadeniz sularına açılarak avlanmaya başladı. Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, 5 Ağustos tarihinden itibaren Batı Karadeniz'de palamut balığının gözükmeye başladığını ve bu durumun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

"HERKES EVİNDEN 6 AY KADAR UZAKLAŞIYOR"

Palamut balığının bu sezonda da bol göründüğünü ifade eden Karadeniz, "Hamsi sezonu için şu an erken ama balıkçı arkadaşlar iri ve yoğun hamsi kütlelerine rastlıyorlar. İnşallah iyi olacağını düşünüyorum. Herkes bu süreçte fedakarlık gösteriyor. Herkes evinden 6 ay kadar bir süre ayrılıyor. Bu sürede eşler de çok fedakarlıklar gösteriyorlar" diye konuştu. Çocuklarını denize gönderen Necla Karadeniz isimli balıkçı annesi de tüm balıkçılara bol kazançlar dileyerek sezonun hayırlı olmasını temenni etti.

"SEZON İYİ GEÇECEK GİBİ DURUYOR"

Serkan Karadeniz isimli balıkçı teknesi sahibi de, "Hazırlıklarımızı yaptık, bugün denize çıktık. Bereketli bir akşamdı, istavrit balığı vardı. İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor. Hamsi ve istavrit var, numuneleri denizde görünüyor. Palamut az gibi görünüyor ama benim tahminin palamut da var. Balık çeşidi bu sene bol olacak. Güzel istavrit var, şuanda bir ağ attık ve yaklaşık 250 kasa balık aldık" ifadelerine yer verdi.

TEK AĞDA 4 TON İSTAVRİT



15 Nisan tarihinde başlayan ve bu gece itibarıyla sona eren avlanma yasağı sonrası ağlara takılan ilk balık ise istavrit oldu. Gece saatlerinde Ordu sınırlarında açılan balıkçıların yüzü istavrit balığı ile güldü. Kışlaönü Balıkçı Barınağı'ndan açılan balıkçı teknesi, denize attığı tek ağda yaklaşık 4 tona karşılık gelen 250 kasa civarında istavrit yakaladı. - ORDU