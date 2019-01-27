Son Dakika Haberleri: Balıkçılar Sezondan Memnun

Balıkçılar Sezondan Memnun

1 saat önce

Kayseri'de balıkçılar, satışların iyi olduğunu söyleyerek, sezondan memnun kaldıklarını belirtti.

Balıkçılar Sezondan Memnun, System.String[]
Kayseri'de balıkçılar, satışların iyi olduğunu söyleyerek, sezondan memnun kaldıklarını belirtti.

Kayseri'de balık sezonunun açılmasıyla beraber, vatandaşların yoğun talebiyle karşılaştı. Bu sene balık çeşitliliğinin de fazla olmasıyla, balıkçıların yüzü güldü.

Sezondan memnun olduklarını kaydeden balıkçı Ramazan Bulut, "Balık fiyatları normal seviyelerde. Geçen sene ki fiyatları aratmıyor, aynı fiyatlarda. En çok sattığımız balık, hamsidir. Satışlarımızda çok güzel. Vatandaşlarda balığa yoğun bir talep gösteriyor. Geçen sene palamut yoktu. Bu sene bolluk var. Hamsimizde yoktu ama bu sene hamsi çok. Balıklar iyi geliyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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