Balıkçılar şişme bebeği ceset zannetti, ekipler harekete geçti - Son Dakika

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Japonya'nın Aomori eyaletinde bulunan Hachinohe şehrinde şişme bebek paniği yaşandı. Sahilde avlanan balıkçıların denizde cansız bir insan bedeni olduğu yönündeki ihbarını alan polis alarma geçti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edilirken, balık adamlar kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

ŞİŞME BEBEK ÇIKTI

Çevredekilerin endişe ile izlediği kurtarma operasyonunun ardından ise herkes rahat bir nefes aldı. Karaya çıkarılan insan bedeninin bir ceset değil, denize atılan bir şişme bebek olduğu anlaşıldı.

Olaya ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı.