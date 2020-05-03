Balıkçılar, teknede izole yaşıyor - Son Dakika

ANTALYA'da, Balıkçı Barınağı'nda demirli teknelerinde yaşayan balıkçılar, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, hem izole yaşam sürüyor hem de teknelerinin bakımını yapıyor.

Koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına, hafta sonları 31 ilde devam ediliyor. Kimileri evlerinde kimileri ise yazlığında kısıtlama günlerini geçirirken, turizm kenti Antalya'nın balıkçı barınağında ise farklı bir yaşam sürdürülüyor. Teknelerini limana demirleyen balıkçılar, denize açılmanın ve balık avlamanın da yasak olduğu bugünlerde, teknelerinde izole yaşıyor.

TEKNELERİNİ TAMİR EDİYORLAR

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve giriş- çıkışların kontrol altında tutulduğu limanda teknede yaşayan balıkçılar, kısıtlamayı da fırsat bilerek, tamir işlerine başladı. Tekne sahipleri, karaya çektikleri teknelerinin boya, zımpara, cila gibi işlerini yaparak vakit geçiriyor. Balıkçılar, aynı zamanda teknelerinde yatıp, yemeklerini de yine burada pişirerek, yiyebiliyor.

Erhan İne, teknesini boyayarak, günlerini geçiriyor. Sezon kapalı olduğu için teknelerinin bakımına başladığını belirten İne, "Burada izole bir yaşam sürüyoruz. Teknelerimizin bakımını yapıyoruz. Limanda kalan birkaç kişiyiz. Herkesin gözü sezonun açılmasında. İnşallah bir an önce başlarız" dedi.

Teknesine bakım yapan balıkçı Ergün Kısacık ise buranın evi olduğunu belirterek, "Tekneme boya yapıyorum. Burada izole yaşıyorum. Daha iyi bir yaşam. Sabah, akşam buralardayız. İnşallah bir an önce düzelir" diye konuştu.