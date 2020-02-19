Balıkçılar umutlarını sezon sonuna bıraktı - Son Dakika

Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, sezonun bitmesine 1,5 ay kala umutlarını kaybetmedi.

Sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar, mezgit, barbun ve hamsi avlayarak limana dönüyor. Balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek sezonun geri kalanında verimli avcılık yapmayı umuyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, sezon boyunca trol avcılığında sıkıntı çekilmediğini, fakat kıyı balıkçılığında tam manası ile hayal kırıklığının yaşandığını söyledi.

Sezonun geri kalanında umutların devam ettiğini anlatan Karakaş, şöyle konuştu:

"Trol avcılığında çok kötü bir dönem geçirmedik ama kıyı balıkçılığı anlamında da ciddi sıkıntılı bir süreç geçti. 1,5 aylık zaman zarfında trol avcılığı ciddi anlamda devam eder. Aynı şekilde mezgit, barbun, istavrit avcılığı olur. Arada bir orta sulardan kaçak hamsi dediğimiz bir hamsi geliyor. Bugün yine canlı bir Karadeniz hamsisi geldi. Bu şekilde parça parça hamsi avcılıkları olabilir. Mezgit, barbun avcılığı 1,5 ay daha sürekli olarak devam edecektir. Çok iyiye çok da kötüye gitmeyecektir. Bu sürenin sonuna kadar kıyı balıkçılarımız tarafından parça parça levrek avcılığı olacaktır. Tezgahta piyasaya yetecek kadar lüfer avcılığı olacaktır."

"Avcılığın sürekliliği tezgahlara yansıyor"

Havaların iyi olduğu zamanlarda sürekli avcılığın olacağını ifade eden Karakaş, "Her gün avcılık olduğu zaman tezgahlarda balık fiyatları aşağılara düşüyor. Mesela iki önce mezgit balığı tezgahlarda 30 lirayken bugün 10 liraya kadar düştü. Sürekli avcılıklarda fiyatlar aşağıya düşer. Hava estiği zaman her tekne denize çıkamayacağı için avcılık da az olacaktır. Sürekli avcılık olmadığından dolayı fiyatlar yükselecektir. Havanın iyi olması demek özellikle trol avcılığında fiyatların aşağıda olmasını sağlayacaktır. " diye konuştu.

Balıkçıların av sezonunun geriye kalan bölümüne dair umudunu koruduğunu aktaran Karakaş, "Balık var veya yok denize çıkılmak zorunda. Çünkü bugün yok diye yarın da olmayacak anlamına gelmiyor. Su değişikliği olabilir derinlik fark edebilir, bu zaman içinde sürekli olarak avcılıklarını yapacaklardır. Fiyatların da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. " dedi.