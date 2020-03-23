Balıkçılar uyarıları dinlemedi ilçe tarım müdürü sahaya indi - Son Dakika
Son Dakika Genel Balıkçılar uyarıları dinlemedi ilçe tarım müdürü sahaya indi - Son Dakika

Balıkçılar uyarıları dinlemedi ilçe tarım müdürü sahaya indi

6 saat önce

Balıkçılar uyarıları dinlemedi ilçe tarım müdürü sahaya indi Arnavutköy'de balıkçılar korona virüs uyarılarına kulak asmadı Beşiktaş Tarım İlçe Müdürü sahaya inerek balıkçıları kendisi uyardı Belgeleri eksik olan balıkçılar sahilden uzaklaştırıldı Korona virüse karşı yapılan uyarılara...

Balıkçılar uyarıları dinlemedi ilçe tarım müdürü sahaya indi

Arnavutköy'de balıkçılar korona virüs uyarılarına kulak asmadı

Beşiktaş Tarım İlçe Müdürü sahaya inerek balıkçıları kendisi uyardı

Belgeleri eksik olan balıkçılar sahilden uzaklaştırıldı

İSTANBUL - Korona virüse karşı yapılan uyarılara aldırış etmeyen balıkçılar yine Arnavutköy sahiline akın etti. Beşiktaş Tarım İlçe Müdürü Mine Sevil Kara ise bu kez sahile bizzat kendisi inerek, balık tutan vatandaşları tek tek uyardı. Balıkçıların uyarılar rağmen yine devam etmesi bu kadarına da pes dedirtti.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler her geçen gün artıyor. Alınan önlemleri ve yapılan uyarıları dikkate almayan balıkçılar ise yine Arnavutköy sahiline akın etti. Dün yapıların uyarıların ardından sahilde balık tutan balıkçıları uyarmak için bu kez Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mine Sevil Kara sahaya inerek bizzat kendisi uyardı. Balıkçıların avlanma belgelerine bakan Müdür Sevil Kara ve ekipleri, bazı vatandaşların belgesinde eksik olması üzerine toplanmasını istedi. Yapılan denetimde bazı balıkçılar belgelerin eksik olması üzerine sahilden uzaklaştırıldı. Yapılan tüm uyarılara rağmen bazı balıkçıların kulak asmayarak balık tutmaya devam etmesi bu kadarına da pes dedirtti.


"Müdür olarak kendim geldim"

Önlemini maske ile aldığını söyleyen bir balıkçı muhabire, "İnsanlardan uzağım. Daha ne önle mi alayım. Size sokağa çıkmak yasak değil mi? Aldığım önlem yetmez mi?" demesi şaşkınlık oluşturdu. Bir başka balıkçı ise, "Kendimizde önlemimizi aldık. Kendimizi 1 hafta sonra sokağa attık. Can sıkıntısından gelenler var" dedi. Bir başka balıkçı ise, "Ben 63 yaşındaki. 65 yaşında olanlar çıkmasın. Balık tutmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mine Sevil Kara, "Müdür olarak kendim geldim. Uyarıları yapıyoruz. Belgeleri olmayanları ayırıyoruz" dedi.

Balıkçılar uyarıları dinlemedi ilçe tarım müdürü sahaya indi

Arnavutköy, Beşiktaş, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:57 Kaynak: İHA

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