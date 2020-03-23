Balıkçılar uyarıları dinlemedi müdür sahaya kendisi indi - Son Dakika
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Balıkçılar uyarıları dinlemedi müdür sahaya kendisi indi

6 saat önce

Korona virüse karşı yapılan uyarılara aldırış etmeyen balıkçılar yine Arnavutköy sahiline akın etti.

Balıkçılar uyarıları dinlemedi müdür sahaya kendisi indi, System.String[]

Korona virüse karşı yapılan uyarılara aldırış etmeyen balıkçılar yine Arnavutköy sahiline akın etti. Beşiktaş Tarım İlçe Müdürü Mine Sevil Kara ise bu kez sahile bizzat kendisi inerek, balık tutan vatandaşları tek tek uyardı. Balıkçıların uyarılara rağmen yine devam etmesi bu kadarına da pes dedirtti.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler her geçen gün artıyor. Alınan önlemleri ve yapılan uyarıları dikkate almayan balıkçılar ise yine Arnavutköy sahiline akın etti. Dün yapıların uyarıların ardından sahilde balık tutan balıkçıları uyarmak için bu kez Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mine Sevil Kara sahaya inerek bizzat kendisi uyardı. Balıkçıların avlanma belgelerine bakan Müdür Sevil Kara ve ekipleri, bazı vatandaşların belgesinde eksik olması üzerine toplanmasını istedi. Yapılan denetimde bazı balıkçılar belgelerin eksik olması üzerine sahilden uzaklaştırıldı. Yapılan tüm uyarılara rağmen bazı balıkçıların kulak asmayarak balık tutmaya devam etmesi bu kadarına da pes dedirtti.

"MÜDÜR OLARAK KENDİM GELDİM"

Önlemini maske ile aldığını söyleyen bir balıkçı muhabire, "İnsanlardan uzağım. Daha ne önlemi alayım. Size sokağa çıkmak yasak değil mi? Aldığım önlem yetmez mi?" demesi şaşkınlık oluşturdu. Bir başka balıkçı ise, "Kendimizde önlemimizi aldık. Kendimizi 1 hafta sonra sokağa attık. Can sıkıntısından gelenler var" dedi. Bir başka balıkçı ise, "Ben 63 yaşındayımki. 65 yaşında olanlar çıkmasın. Balık tutmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mine Sevil Kara, "Müdür olarak kendim geldim. Uyarıları yapıyoruz. Belgeleri olmayanları ayırıyoruz" dedi.

(İHA)

Arnavutköy, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:40 Kaynak: İHA

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