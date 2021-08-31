Üye Girişi
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi - Son Dakika

Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

31.08.2021 22:40

Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi Trabzon'da balık avı sezonu düzenlenen törenle açıldı Yoroz Limanında düzenlenen törenle yeni balık av sezonu mehter takımı ve dualar eşliğinde açıldı Trabzon'da 2021-2022 balıkçılık av sezonu düzenlenen törenle açılırken balıkçılar yeni sezonda ağlarını...

Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Trabzon'da balık avı sezonu düzenlenen törenle açıldı

Yoroz Limanında düzenlenen törenle yeni balık av sezonu mehter takımı ve dualar eşliğinde açıldı

TRABZON - Trabzon'da 2021-2022 balıkçılık av sezonu düzenlenen törenle açılırken balıkçılar yeni sezonda ağlarını denizle buluşturdu.

Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yoroz Limanı'nda 2021-2022 sezonu için düzenlenen törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Milletvekilleri, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay ve davetliler katıldı. Mehter takımının gösterisiyle başlayan programda bir konuşma Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunarak, Trabzon'da bin 95 balıkçı gemisinin bulunduğunu 4 bin 700 tayfanın deniz balıkçılığı yaptığını söyledi. Vali Ustaoğlu, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçılık sektörü yüz binlerce insana ekmek kapısı olduğu gibi gelişen ülkemizin, büyüyen nüfusunu beslemekte de ayrıca önemli bir kaynaktır. Ülkemizde avlanma yolu ile elde edilen su ürünleri miktarı yıllara göre değişmekle birlikte son yıllarda ortalama 400-500 bin ton arasındadır. Avlanan su ürünlerinin büyük bir kısmını yoğun olarak Karadeniz'de avcılığı yapılan başta hamsi olmak üzere istavrit ve palamut oluşturmaktadır. Balıkçılık alanında ülkede ve dünyada önemli bir potansiyel olan şehrimizde halen bin 95 balıkçı gemisi sahibi 4 bin 700 tayfa ile birlikte deniz balıkçılığı yapmaktadır. Balık avcılığına alternatif olarak denizimizde 10 kafes işletmemiz üretimin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Karada ise 50 adet alabalık üretim tesisi ile şehrimiz ülke balıkçılığına destek sağlamaktadır. İlimizde su ürünlerinin örgütlenmesi açısından 24 adet su ürünleri balıkçı kooperatifi ve 1 adet Su ürünleri Kooperatifleri merkez birliği bulunmaktadır. Şunu da unutmamalıyız ki ideal avcılık dengeli avcılıktır. Aşırı ve kuralsız avcılık, geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi demektir. İyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyunuz. Doğal kaynaklar sınırsız olmadığından, kullanılırken mutlaka korunma ve kullanma dengesi gözetilmelidir" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilirken daha sonra tekneler denize açıldı.

"Bereketli olmasını umut ediyoruz"

Balıkçı Orhan Köse, hazırlıkların aylar öncesinden tamamlandığını kaydederek, "Bu gece sezonumuz başlayacak. Çok heyecanlıyız. Hamsi olduğu söyleniyor. Palamut henüz yok dediler. Denizden döndüğümüz zaman denizin durumunu göreceğiz. Hayırlı olur inşallah, bereketli olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

Balıkçı Turgut Çetindemir ise, denizde balığın görülmediğini dile getirerek, "Bu sezon hayırlı bir avcılık olmasını diliyoruz. Umarım biz balıkçıların yüzü güler. Halkımız iyi balık yer. Kazasız belasız bir sezon bekliyoruz. Şu an denizde çok balık görünmüyor ama ilerleyen zamanlarda bereketli olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Okan Yanıkdağ da bu sene bol bir avcılık umduklarını vurgulayarak, "Bu sene denizde balık fazla. Geçen yıl avlanabilir boy sıkıntısı yüzünden avcılıkta istediğimiz verimi alamadık. Bu yıl beklentimiz yüksek. Denizden umduğumuzu alabilmenin çabasını göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Murat Zorluoğlu, Balıkçılık, Çarşıbaşı, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu 23:18 2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu ABD Başkanı Biden, hedeflerindeki DEAŞ'a sert sözlerle yüklendi: Sizinle daha işimiz bitmedi 23:04 ABD Başkanı Biden, hedeflerindeki DEAŞ'a sert sözlerle yüklendi: Sizinle daha işimiz bitmedi Ali Koç transferlerle ilgili net mesajlar verdi, ayrılmayan ismi de uyardı: Sorun çıkartana sorun yaratırım 22:38 Ali Koç transferlerle ilgili net mesajlar verdi, ayrılmayan ismi de uyardı: Sorun çıkartana sorun yaratırım
Peru'da otobüs uçuruma düştü: 29 ölü, 22 yaralı 21:58 Peru'da otobüs uçuruma düştü: 29 ölü, 22 yaralı Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş 20:41 Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş Tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, oğlu yaralandı 20:37 Tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, oğlu yaralandı
Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor 20:10 Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu 18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü
18:48 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
18:26 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
18:15 Süper Lig'de ayrılık! Teknik adam Ünal Karaman, Göztepe'den ayrıldı
18:11 Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:10 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı
18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı
18:05 2 milyon 600 bin takipçisi bulunan instagram fenomeni Mercedes Morr, evinde ölü bulundu
18:03 Cem Uzan, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyelere hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu         
23:25
Niğde Belediye Meclis Üyesi Sayın, iş yerinde intihar etti Niğde Belediye Meclis Üyesi Sayın, iş yerinde intihar etti         
23:12
Meteoroloji perşembe günü için uyardı! Tam 41 kente sağanak yağış geliyor Meteoroloji perşembe günü için uyardı! Tam 41 kente sağanak yağış geliyor         
22:55
Otomobil çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü! Kazadan sonra toplanan halk, trafik ışığı istedi Otomobil çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü! Kazadan sonra toplanan halk, trafik ışığı istedi         
22:27
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi         
20:32
2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti         
18:57
Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi         
18:36
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı         
18:11
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti         
17:58
21 yaşındaki genç, 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı         
17:14
Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı         
17:04
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 23:58:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement