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Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, denizden istavrit fışkırdı - Son Dakika

Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, denizden istavrit fışkırdı

01.09.2021 09:12
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, denizden istavrit fışkırdı, System.String[]

Ordulu balıkçılar, yasağın kalkması ile birlikte Karadeniz sularına açılarak avlanmaya başladı.

Ordulu balıkçılar, yasağın kalkması ile birlikte Karadeniz sularına açılarak avlanmaya başladı.

Denizlerdeki av sezonu, 1 Eylül tarihi itibariyle sona erdi. Yasağın bitmesiyle aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, bu saatten itibaren 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'in hırçın sularına açılırken, aileleri de denize açılmadan önce yakınları yalnız bırakmadı. Yaklaşık 4 buçuk aylık hasretin ardından ağlarını ören, teknelerinin bütün bakımlarını tamamlayan balıkçılar, sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

"BALIKÇI ARKADAŞLAR YOĞUN HAMSİ KÜTLELERİNE RASTLIYORLAR"

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, 5 Ağustos tarihinden itibaren Batı Karadeniz'de palamut balığının gözükmeye başladığını ve bu durumun kendilerini sevindirdiğini söyledi. Palamut balığının bu sezonda da bol göründüğünü ifade eden Karadeniz, "Hamsi sezonu için şuan erken ama balıkçı arkadaşlar iri ve yoğun hamsi kütlelerine rastlıyorlar. İnşallah iyi olacağını düşünüyorum. Herkes bu süreçte fedakarlık gösteriyor. Herkes evinden 6 ay kadar bir süre ayrılıyor. Bu sürede eşler de çok fedakarlıklar gösteriyorlar" diye konuştu.

Çocuklarını denize gönderen Necla Karadeniz isimli balıkçı annesi de tüm balıkçılara bol kazançlar dileyerek sezonun hayırlı olmasını temenni etti.

"BALIK ÇEŞİDİ BU SENE BOL OLACAK"

Serkan Karadeniz isimli balıkçı teknesi sahibi de, "Hazırlıklarımızı yaptık, bugündeniz çıktık. Bereketli bir akşamdı, istavrit balığı vardı. İnşallah sezonumuz iyi geçecek gibi görünüyor. Hamsi ve istavrit var, numuneleri denizde görünüyor. Palamut az gibi görünüyor ama benim tahminin palamut da var. Balık çeşidi bu sene bol olacak. Güzel istavrit var, şuanda bir ağ attık ve yaklaşık 250 kasa balık aldık" ifadelerine yer verdi.

TEK AĞDA YAKLAŞIK 4 TON İSTAVRİT AVLANDI

15 Nisan tarihinde başlayan ve bu gece itibarıyla sona eren avlanma yasağı sonrası ağlara takılan ilk balık ise istavrit oldu. Gece saatlerinde Ordu sınırlarında açılan balıkçıların yüzü istavrit balığı ile güldü. Kışlaönü Balıkçı Barınağı'ndan açılan balıkçı teknesi, denize attığı tek ağda yaklaşık 4 tona karşılık gelen 250 kasa civarında istavrit yakaladı.

(Selim Kuşcu/İHA)

Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, denizden istavrit fışkırdı
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, denizden istavrit fışkırdı
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, denizden istavrit fışkırdı

Batı Karadeniz, Karadeniz, Perşembe, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi, denizden istavrit fışkırdı - Son Dakika


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