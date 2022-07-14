Balıkçılar yarın "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne ağ atacak - Son Dakika
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Balıkçılar yarın "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne ağ atacak

14.07.2022 11:05
Balıkçılar yarın "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne ağ atacak

Van'da balıkçılar, 3 ay süren inci kefali av yasağının yarın sona ermesiyle "vira bismillah" deyip göle ağlarını bırakacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Van'da balıkçılar, 3 ay süren inci kefali av yasağının yarın sona ermesiyle "vira bismillah" deyip göle ağlarını bırakacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağı 15 Temmuz'da sona eriyor.

Üç ay süren yasak boyunca teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni av sezonu için kısa süre önce başladıkları hazırlıklarını tamamladı. Yırtılan ağlarını onaran, teknelerinin bazı bölümlerini tamir eden balıkçılar, sabırsızlıkla yeniden göle açılacakları anı beklemeye başladı.

Van ve Bitlis'te Van Gölü'ne kıyısı olan ilçelerdeki balıkçılar, koruma önlemleri sayesinde balığın popülasyonunun artmasıyla bereketli bir sezon geçirmeyi ümit ediyor.

"Yaklaşık 15 bin kişi geçimini inci kefalinden sağlıyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, av yasağı süresince emniyet, jandarma ve zabıta ekipleriyle zorlu göç yolculuğunda inci kefalini korumaya çalıştıklarını söyledi.

Alınan önlemler sayesinde inci kefalinin tatlı sulara yolculuğunun bu yıl daha rahat gerçekleştiğini anlatan Görentaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız av yasağına karşı son derece duyarlı. Her türlü iletişim araçlarıyla ihbarlar geldi. Vatandaşlarda da kaçak avcılığın önlenmesi konusunda bir bilinç söz konusu. Yaklaşık 15 bin kişi geçimini inci kefalinden sağlıyor. Av yasağının sonuna geldiğinde balıkçılarda bir telaş başladı. Teknelerinin eksiklerini gideriyorlar, yeni dönemin hazırlıklarını yapıyorlar. 15 Temmuz'u 16'ya bağlayan gece 'vira bismillah' diyecekler. Bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum."

Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ise "Av yasağı döneminde inci kefali avladıkları tespit edilen 230 kişiye yaklaşık 750 bin lira idari para cezası uygulandı. 258 av aracına el konuldu. 65 ton ölü, 45 ton canlı balık ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakıldı." dedi.

"Yeni sezon için heyecanlıyız"

Van'da 20 yıldır balıkçılık yapan Ümit Teran ise koruma faaliyetleri sayesinde bu yıl bereketli bir sezon geçirmeyi ümit ettiklerini belirtti.

Günlerdir süren hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Teran, "Yeni sezon için heyecanlıyız. Yarın 'vira bismillah' deyip göle açılacağız. İnşallah hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir yıl olur. Ailemizin geçimini balıkçılıkla sağlıyoruz. Dereağzı Mahallesi'nde 20 tekne var. Her teknede 4 kişi çalışıyor. Bunlar ailelerine bakıyor. Balığı toptancılar alıyor, onlar da başka illere satıyorlar. Bir kişinin çıkardığı bir balıkla onlarca kişiye ekmek oluyor." şeklinde konuştu.

Balıkçı Nihat Avşar, ağları hazırlayıp motor bakımlarını yaptıklarını dile getirerek, "Elemanlarımızı işe aldık. Av yasağı bitiyor. Yarın sabah inşallah yeni sezona başlayacağız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılar yarın 'vira bismillah' diyerek Van Gölü'ne ağ atacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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