Balıkçılar yasaklardan memnun - Son Dakika

Balıkçılar yasaklardan memnun

15.04.2021 17:13
Balıkçılar yasaklardan memnun, System.String[]

Denizlerde av yasağı bugün itibarıyla başladı.

Denizlerde av yasağı bugün itibarıyla başladı. Karadeniz'de tekneler yasak ile birlikte limana demirlerken, balıkçılar sezonu değerlendirdi.

1 Eylül'de başlayan av sezonu, 15 Nisan tarihinde sona erdi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçılık ile geçimini sağlayan balıkçılar sezonu değerlendirdi. Sezonun tamamlanması ile birlikte ağların bakımını yapan balıkçılar genel olarak yasakların verimini alacaklarını ifade ettiler.

Balıkçı Erkan Demir, yasakların faydasını balıkçıların göreceğini söyledi. Demir açıklamasında, "Yasaklar olması gerekiyorsa olacak. Bu değişmez kuraldır, yasaklar balıkçının iyiliği için yapılan şeyler. Balıkçı ileride bunun faydasını yine kendisi görecek. Biz ufak balıkçısıyız, sezon bizim için iyiydi palamut, lüfer, çinekop fena değildi. Memnunuz" dedi.

Balıkçı Yüksel Ergün ise sezonu değerlendirerek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sezon balıkçılar için iyiydi. Ufağı, büyüğü herkes sebeplendi. Bu yasakların inşallah faydalı olmasını bekliyoruz. İnşallah bütün balıkçılar için hayırlısı olur."

"Tedbirlerin verimini alacağız"

Bugün itibarıyla getirilen av yasağı hakkında konuşan balıkçı Mustafa Küçük, sezonu değerlendirerek açıklamada bulundu. Küçük, "Yasaklar uyulduğu zaman ilerisi için bir yatırım gibi oluyor. İnce mesaj avlanmadığı zaman ileride verimini alıyoruz. İnce balığın avlanması yasaklanması çok güzel oldu. Bu sene hamsi ince balığı tutturmadılar, seneye daha iri bol olacak. Geçen sene uygulanan tedbirlerin verimini bu sene alacağız. Faydalı olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Sezon içerisinde avlanmada yıpranan ağların yapımını yaptıklarını ifade eden balıkçı Erkan Öztürk ise sezonun güzel geçtiğini söyledi. Her zaman sezona hazır olarak tekneyi beklettiklerini belirten Öztürk açıklamasında şunları söyledi:

"Bu sene Allah'a şükür iyi geçti. Palamut, çinekop, sarı kanat balıkları açısından güzel geçti. Bu sene geçen seneye göre güzel geçti. Biz küçük balıkçı olduğumuz için bizim tür yasaklarımız var. Mesela Torik, Palamut türü balıklar bize yasak. Çinekop, lüfer bunların da boy ölçülerini kurtaracak vaziyette. Onlar bize serbest. Mayıs, Haziran gibi bir Sarı kanat, Lüfer avı bekliyoruz. Şuanda ağların bakımını yapıyoruz. Sezonda yıpranan ağlar var, onların bakımını yaparak yenilerini koyuyoruz. Makinaların bakımını yapıyoruz, temizliğini falan yaptık. Yağ bakımı ve mazot sistemlerin temizliğini yaptık. Her zaman sezona hazır şekilde teknemizi bekletiyoruz." - ZONGULDAK

Balıkçılar yasaklardan memnun
Balıkçılar yasaklardan memnun
Balıkçılar yasaklardan memnun
Balıkçılar yasaklardan memnun
Balıkçılar yasaklardan memnun
Balıkçılar yasaklardan memnun
Balıkçılar yasaklardan memnun

Karadeniz, Zonguldak, Av Yasağı, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar yasaklardan memnun - Son Dakika Ekonomi


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