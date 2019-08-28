Son Dakika Haberleri: Balıkçılar yeni sezonda lüfer ve hamsiden umutlu
Son Dakika Güncel Haber

Balıkçılar yeni sezonda lüfer ve hamsiden umutlu

1 saat önce

1 Eylül günü av yasağının kalkmasıyla ağlarını denize atacak olan balıkçılar hazırlıklarına devam ediyor.

Balıkçılar yeni sezonda lüfer ve hamsiden umutlu, System.String[]

1 Eylül günü av yasağının kalkmasıyla ağlarını denize atacak olan balıkçılar hazırlıklarına devam ediyor. Şileli balıkçılar, yeni av sezonunda palamudun az ama lüfer ve hamsi türlerinin çok olmasını beklediklerini dile getirdi.


Balık avlanma yasağının kalkacağı 1 Eylül için balıkçılar ağlarını ve teknelerini bakıma aldı. Şile Su Ürünleri Kooperatifine bağlı 40 profesyonel, 200 amatör balıkçı teknelerini kıyaya çekerek bakım yapıyor. Yasağın kalkmasına 3 gün kala balıkçılar teknelerini boyayıp, motor bakımlarını yapıyor, ağlarını tamir ediyor.


Şile Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Osman Sarı, "3 gün sonra av sezonu açılacak. Bütün balıkçılar olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık. Önce teknelerimizi karaya çektik. Boyadık, makine bakımlarımızı yaptık, ağ bakımlarımızı yaptık. Şimdi tayfalarımızı bekliyoruz. Çalışmaya başlayacağız. Burada 40 tane profesyonel balık avcısı teknesi var. Bu yıl palamudu az görüyoruz. Palamut bizim marka balığımız. Lüfer, torik, istavrit, hamsi türlerinin çok olacağını görüyoruz" dedi.


Balıkçıların hazırlıkları ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Eylül, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ve Rusya'dan SU-35 ve SU-57 için ortaklık sinyali
Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Erdoğan'ın "Biz bundan mı alacağız?" dediği Su-57'nin inişi tartışma yarattı Gözde aşıklar Cem Yılmaz ve Defne Samyeli Bodrum'da tatil yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 10:42:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkçılar yeni sezonda lüfer ve hamsiden umutlu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]