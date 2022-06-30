Balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu - Son Dakika
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Balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu

30.06.2022 15:02
Balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu

Zonguldak'ta 1 Eylül'de kalkacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, palamudun bu sezon bol olmasını beklendiklerini ifade etti.

Zonguldak'ta 1 Eylül'de kalkacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, palamudun bu sezon bol olmasını beklendiklerini ifade etti.

Türkiye'de 1 Eylül'de kalkacak av yasağı öncesinde balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına başladı. Balıkçılar sezon öncesinde teknelerini, ağlarını bakıma aldı. 50 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Karadurmuş, "Bu sene çıkan lüfer çok var. Torikler çok var. İstanbul'dan gelen kayıklarımız da torik ve lüfer çok olduğunu söylediler. İnşallah bizi yanıltmaz. torik ve lüferden umudumuz var. Palamudun olduğun da hamsi az olur. Bir sene olup bir sene olmaması gibidir. İnşallah bu sene palamudun bol olmasını bekliyoruz. Böyle devam ederse bu sene iyi bir sezon olur" dedi.

(Emre Can Bayram/İHA)

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu - Son Dakika

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