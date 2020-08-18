Balıkçılar yeni sezonu heyecanla bekliyor - Son Dakika

Balıkçılar yeni sezonu heyecanla bekliyor

Balık sezonunun kapanmasının ardından birçoğu manavlık yapmaya başlayan, bazıları ise tezgahlarını ikiye bölüp kültür balıkları satan balıkçılar, heyecan içinde yeni sezonunun açılmasını bekliyor.

Balıkçılar yeni sezonu heyecanla bekliyor, System.String[]

Balık sezonunun kapanmasının ardından birçoğu manavlık yapmaya başlayan, bazıları ise tezgahlarını ikiye bölüp kültür balıkları satan balıkçılar, heyecan içinde yeni sezonunun açılmasını bekliyor.

Türkiye'de 1 Nisan tarihinde kapanan balık sezonunun 1 Eylül'de açılması beklenirken, sektör esnafı yeni dönemi heyecanla bekliyor. Yaz aylarında getirilen balık avlanma yasağı nedeniyle sezonu kapatan balıkçılar, yaşanan 5 aylık boşlukta birçoğu manavlık yapmaya, bazıları ise tezgahlarını ikiye bölüp kültür balıkları satmaya başladı. Manavlık yapan balıkçılar, yaklaşan yeni sezon öncesi artık ellerinde kalan son meyvelerini satarak yeni sezon için tezgahlarını boşaltıyor.

Eskişehir'de uzun yıllardır balıkçılık yapan, yaz aylarında ise tezgahının bir bölümünü sebze ve meyveye ayıran Samim Yarıcı, hem geçen dönemi hem de yeni sezonun hazırlıklarını anlattı. Yarıcı, "1 Nisan sezonumuzu kapanır ve Eylül 1'de açılır. O boşlukta biz mevsim balığı, kayıkçılardan ne bulursak onu alıp satıyoruz. Bu süreçte balığın yanında ağırlık olarak tezgahlarımızın yarısının fazlasında meyve, sebze bulunduruyoruz. Yıllardır böyle devam ediyor. Kışın balık, ama yazın balığın yanında sebze meyveleri sunuyoruz müşterimize. Balık satmaktan tamamen vazgeçemeyiz. Çünkü bizim devamlı müşterilerimiz var. Onlar balık için bize geliyorlar. Onlar geldiğinde biz 'hayır, balık yok' diyemiyoruz. Onun için balık da bulunduruyoruz yanımızda. Ama genellikle balıkçılar yaz aylarında balık tezgahlarında manav gibi meyve satıyor. Bu sene balık sezonun bittiğinden beri meyve satmaktayız. Kirazla başladık. Balıkçı olsak da sattığımız meyvelerin müşterisi çok oldu. Sonra karpuz sattık. Şimdi ise mısır ve yeni gelen yeşil inciri satıyoruz. Bizim de dükkan kirası var. Diğer masraflarımız var. Onun için bunlar satmak zorundayız. Ama 15 gün içinde av yasağı kalkıyor. 1 Eylül'den sezonumuz başlayacak. Oraya kadar elimizde kalan son meyvelerimizi satacağız. Balık başlayınca böyle bir tarafta balık bir tarafta meyve satmayacağız. Tezgahlarımız yeni balıklarla şenlenecek. Yeni sezon için birçok arkadaşlarımız gibi birde hazırlık yapıyoruz. Kimi dükkanını yeniliyor. Yeni tezgahlar kuruyor. Vatandaşlara daha güzel ve iyi hizmet verebilmemiz için gerekli tedbirler alıyoruz. Yani balıkçılar biz artık yeni sezona hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Yeni sezon yeni ümitle başlamak isteriz"

Balıkçılar, yaklaşık 15 gün sonra açılmasını bekleyen yeni sezona ümitle başlamak istiyor. Bol balığın avlanması ile fiyatlarında da düşük olması bekleyen balıkçılar, ancak sıcak hava nedeniyle fiyatların yüksek olabileceği belirtti. Balıkçı Yarıcı, "Yeni sezonu için ümidimiz çokça bolca balık olmasıdır. Yasa dışı avlananların önü kesilebilirse balık bol olur. Balık bol olunca fiyatta düşer. Umarım yeni sezonda geçtiğimiz sezona göre vatandaşlara ucuza balık verebileceğiz. Ayrıca fazla balık tutulması için havanın da soğuması lazım. Şimdi hava sıcak olduğu için balık avlanamıyor. Bu balıklar bu süreçte başka denize akabiliyor. Yeni sezonun başlarında da böyle sıcak hava devam ederse balık sezonu pahalı başlayacak. 15 gün sonra palamut başlar ve çok çıkarsa sezonun iyi gideceği anlaşılacak. Ama ümidimiz çok balığın avlanması ve az fiyatlı olmasıdır" diye belirtti.

"Bulunan balıklar çok pahalı"

Yarıcı, meyvelerin yanında yaz aylarında sattıkları balıkların fiyatlar çok pahalı olduğu dile getirdi. Samim Yarıcı, "Şuan yaz balığı olarak sazan balığı, çupra, levrek, sardalya var elimizde. Arada sırada hamsi ve barbun balığı geliyor. Böyle ufak çeşitlerle devamlı gelen müşterilerimizi memnun ediyoruz. Şuan bulunan balıklar çok fiyatlıdır. Çupra 40 lira, Levrek 45 lira, sardalya 35 lira gibi bir fiyatta satıyoruz. Bu süreçte balığın az bulunması nedeniyle fiyatlar yüksek" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 11:26

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkçılar yeni sezonu heyecanla bekliyor - Son Dakika
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