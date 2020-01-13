Tekirdağ'da geçen yıl eylül ayında "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, yeni yılda bol hamsi tutmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılın bereketiyle geldiğini söyledi.

Yeni yılda umutlarının hamsi olduğunu ve bu umutlarının da gerçekleştiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Yeni yıl bereketiyle geldi. Denizlerimizde bol miktarda hamsi oldu. Gırgırlarımız avlanmaya devam ediyor. Allah denizlerimizden bereketi eksik etmesin." dedi.

Pehlivanoğlu, hamsi bolluğu ile fiyatların da düştüğünü dile getirdi.

Hamsinin Karadeniz'de kilogram fiyatının 5-7 lira, Marmara'da ise 10 liradan satıldığını anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Böyle devam ederse vatandaşlarımız daha uygun, daha ucuz balık yiyecekler. Ancak devletimizden ışıklı avcılığın tamamen yasaklanmasını istiyoruz. Bu avlanma ile balık kör oluyor. Tuttuklarını alıyorlar. Tutamadıklarını da kör edip gönderiyorlar. Kör bir balık yaşamaz. Bu da bizim için bir katliam sayılır. Çok günah. İnşallah devletimiz buna bir an önce çare bulur."