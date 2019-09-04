Balıkçılara "Akdeniz foku" uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, eylül ve ekim aylarının nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foklarının üreme dönemi olduğuna dikkati çekerek, balıkçıları ve vatandaşları bu dönemde daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah Konyaaltı Sahili'nde oltayla balık avlamaya gittiğinde hamile bir Akdeniz foku gördüğünü söyledi.

Söz konusu hayvanların sayısının gün geçtikçe azaldığını ve neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlatan Gökoğlu, "Ülkemiz bu konuda şanslı. Dünyadaki Akdeniz foklarının dörtte üçlük popülasyonu ülkemiz ve Yunanistan kıyılarında. Antalya falezleri de fokların üreme yeri." dedi.

Gökoğlu, falezlerdeki mağaralarda çoğalabilen fokları zaman zaman falezlerin altında görme imkanı bulduklarını bildirdi.

Foklara karşı daha hassas olunması gerektiğini ifade eden Gökoğlu, "Eylül ve ekim ayları Akdeniz foklarının üreme dönemi. Bu dönemde balıkçıların daha dikkatli olması lazım. Falezlerin yakınlarına ağ atmasınlar. Geçen sene bir fok yavrusunun falezde bırakılan ağlarda öldüğünü tespit ettik." diye konuştu.

Bölgede zıpkınla balık avlayanların da foklarla zaman zaman karşılaşabileceğini dile getiren Gökoğlu, zararsız olan bu canlıya korkuya kapılarak müdahalede bulunulmaması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşları fokları beslememeleri konusunda da uyaran Gökoğlu, "Akdeniz foklarını beslemek yanlış bir durum. Çünkü bu tür durumlar fokların insanlarla çok çabuk bağ kurmasını sağlıyor. Bu da riskli bir durum foklar açısından. Mümkün olduğunca insanlardan uzak kalmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.