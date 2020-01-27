Balıkçılara avlanma eğitimi - ÇANAKKALE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkçılara avlanma eğitimi - ÇANAKKALE - Son Dakika

Balıkçılara avlanma eğitimi - ÇANAKKALE

6 saat önce

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkçıları doğru avlanma konusunda bilgilendirdi.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkçıları doğru avlanma konusunda bilgilendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve 4 uzman, "Çalı Balıkçılık" isimli balıkçı gemisinde balık avına katıldı.

Gemideki balıkçılara gırgır gemisinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan ekipler, denize tekrar salınması gereken balıklar hakkında bilgi verdi.

Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada geçen yıl balık avıyla ilgili yaptıkları denetimlerde 256 bin liralık idari para cezası kesildiğini aktardı.

Balıkçılara avlanma eğitimi - ÇANAKKALE

Çanakkale, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:49 Kaynak: AA
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