Son Dakika Haberleri: Balıkçılara "bilinçli avlanma" çağrısı
Son Dakika Güncel Haber

Balıkçılara "bilinçli avlanma" çağrısı

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, balıkçıların ve balıkçı esnafının yeni av sezonu için gün saydığını belirterek, "Kaliteli balık için bilinçli avlanmak şart. Bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmeli." ifadesini kullandı.

Balıkçılara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, balıkçıların ve balıkçı esnafının yeni av sezonu için gün saydığını belirterek, "Kaliteli balık için bilinçli avlanmak şart. Bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, denizlerde avlanma sezonunun 1 Eylül itibarıyla başlayacağını hatırlattı.

Balıkçılığın desteklenmesi gereken en önemli sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Palandöken, "Artan maliyetler karşısında desteklenmesi gereken önemli sektörlerden birisi de balıkçılarımız ve balıkçı esnafımız. Onlar balığı ne kadar iyi tutar, muhafaza eder ve satışa uygun hale getirirse vatandaşlarımız da o kadar kaliteli balık yer." değerlendirmesinde bulundu.

Kaliteli balık için bilinçli avlanmanın önemine işaret eden Palandöken, "Kaliteli balık için bilinçsiz avlanmanın da önüne geçilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, Türkiye'nin balık tüketiminde dünya sıralamasındaki yerine ve kişi başı tüketim miktarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kışın çok soğuk geçeceği tahmin edildiğinden hamsi başta olmak üzere palamut, lüfer gibi onlarca çeşit balığın bereketli ve bol olacağını ümit ediyoruz. Fakat üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde tüketimimiz oldukça az. Yıllık kişi başı tüketim ülkemizde 8 kilogram iken Avrupa ülkelerinde bu tüketim 25 kilograma kadar çıkıyor. Tüketimin artması ve özellikle çocuklarımıza haftada 2 gün balık yedirmemiz gerekiyor."

Palandöken, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-1 ile geçti!
"Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı Suudi Arabistan, ders kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu'nu 'İşgalci' olarak tanımladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 12:01:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkçılara "bilinçli avlanma" çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]