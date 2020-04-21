Balıkçılara korona virüs cezası - Son Dakika

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaçak balık avlayıp, korona virüs tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira para cezası kesildi.



Kepsut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yasak olmasına rağmen dere kenarında balık avlarken 7 kişi suçüstü yakalandı. Emniyet ekiplerince yakalanan 7 kişiye kaçak avcılık yaptıkları ve korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ayrı ayrı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı. - BALIKESİR