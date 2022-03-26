Balıkçılara mayın engeli: Karadeniz'deki balıkçılar limana döndü - Son Dakika

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- Balıkçılara mayın engeli: Karadeniz'deki balıkçılar limana döndü

Şanlı "Can güvenliğimiz için denize açılmayı düşünmüyoruz"

KIRKLARELİ - Tarım ve Orman Bakanlığı, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balıkçılık faaliyetlerinin durdurulduğu açıklaması üzerine Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine Bağlı İğneada'da gün batımıyla balıkçılar limana geri döndü.

İstanbul Boğazı girişinde bulunan eski tip bir mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında balıkçılık faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı. Bunu üzerine Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine Bağlı İğneada beldesinde gün batımıyla balıkçılar limana geri döndü.

Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamasının ardından gün batımıyla geri döndüklerini dile getiren Ender Şanlı, "Can güvenliğimiz açısından doğru bir karar. Daha önceden mayından ölenler oldu. Çok ölen oldu, insanların parçaları dair bulunmadı. Normal günlerde saat onda geliyordum. Bize tebliğ geldi bunu için daha erken geldim. Açılmaya niyetim yok çok tehlikeli çünkü. Mayın demek ölüm demek sonuçta anlayamasın gece. Biz erken gidip geç geliyorduk" dedi

Alınan yasağın yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Kemal Şık geceleri mayınları görülmediğini ve büyük tehlike arz ettiğini söyledi.