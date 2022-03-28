Balıkçılara mayın engeli: Karadeniz'deki balıkçılar limana döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkçılara mayın engeli: Karadeniz'deki balıkçılar limana döndü

28.03.2022 10:42

Balıkçılara mayın engeli: Karadeniz'deki balıkçılar limana döndü Şanlı "Can güvenliğimiz için denize açılmayı düşünmüyoruz" Tarım ve Orman Bakanlığı, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balıkçılık faaliyetlerinin durdurulduğu açıklaması üzerine Karadeniz'e kıyısı...

Balıkçılara mayın engeli: Karadeniz'deki balıkçılar limana döndü

Şanlı "Can güvenliğimiz için denize açılmayı düşünmüyoruz"

KIRKLARELİ - Tarım ve Orman Bakanlığı, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balıkçılık faaliyetlerinin durdurulduğu açıklaması üzerine Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine Bağlı İğneada'da gün batımıyla balıkçılar limana geri döndü.

İstanbul Boğazı girişinde bulunan eski tip bir mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında balıkçılık faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı. Bunu üzerine Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine Bağlı İğneada beldesinde gün batımıyla balıkçılar limana geri döndü.

Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamasının ardından gün batımıyla geri döndüklerini dile getiren Ender Şanlı, "Can güvenliğimiz açısından doğru bir karar. Daha önceden mayından ölenler oldu. Çok ölen oldu, insanların parçaları dair bulunmadı. Normal günlerde saat onda geliyordum. Bize tebliğ geldi bunu için daha erken geldim. Açılmaya niyetim yok çok tehlikeli çünkü. Mayın demek ölüm demek sonuçta anlayamasın gece. Biz erken gidip geç geliyorduk" dedi

Alınan yasağın yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Kemal Şık geceleri mayınları görülmediğini ve büyük tehlike arz ettiğini söyledi.

Balıkçılara mayın engeli: Karadeniz'deki balıkçılar limana döndü
Balıkçılara mayın engeli: Karadeniz'deki balıkçılar limana döndü
Balıkçılara mayın engeli: Karadeniz'deki balıkçılar limana döndü

YORUMLAR
500
KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor

Bulgaristan, Karadeniz, Tarım, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkçılara mayın engeli: Karadeniz'deki balıkçılar limana döndü - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
10:31 İstanbul'un göbeğinde kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı!
10:26 İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti
10:23 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
10:21 Maltepe'de araçları durdurup yol verme kavgasına tutuştular!
10:20 Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti!
09:58 Zelenski, Türkiye'deki müzakereye saatler kala Rusya'nın 3 talebine onay verdi!
09:53 Oscar'da Kourtney Kardashian ve Travis Barker öpüştü!
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 10:49:34. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkçılara mayın engeli: Karadeniz'deki balıkçılar limana döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement