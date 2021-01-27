Balıkçılara mor ve mavi ışık denetimi - Son Dakika

Balıkçılara mor ve mavi ışık denetimi

27.01.2021 14:10

Balıkçılara mor ve mavi ışık denetimi Balıkların kusurunu gizlemeye çalışan balıkçılara denetim Samsun İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri ile Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satışı yapan işletmeleri inceleyerek mor ve mavi ışık kullanarak balıkların kusurunu gizlemeye...

Balıkçılara mor ve mavi ışık denetimi

Balıkların kusurunu gizlemeye çalışan balıkçılara denetim

SAMSUN - Samsun İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri ile Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satışı yapan işletmeleri inceleyerek mor ve mavi ışık kullanarak balıkların kusurunu gizlemeye çalışan balıkçıları denetledi.

Balık satışı yapan işletmeler hamsi avına getirilen yasağın ardından diğer konular hakkında da denetleniyor. Ekipler, balık boyu, hijyen ve ışık konusundaki denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık satışı yapılan işletmeleri ışık kullanımı konusunda denetledi. 1 hafta önce yapılan ilk denetimlerde mavi ve mor ışık kullanan ve son kez uyarılan 20'ye yakın işletme, bugün tekrar kontrol edildi.

Ekipler ilk önce Saathane Meydanı civarında bulunan balıkçıları denetledi. Daha önce uyarılan balıkçıların mavi ve mor ışıkları söküldüğü gözlendi. Ekipler daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Pazarı'ndaki balık satan işletmeleri kontrol etti. Burada da mavi ve mor ışıkların söküldüğünü gören ekipler, balık satıcılarına duyarlı davranışlarından ve kurallara uymalarından dolayı teşekkür etti. Ekipler, halkın güven ve sağlığı için bu denetimlerin sıklıkla devam edeceğini söylediler.

Mavi ve mor ışık kullanarak satış yapılan balıkların kusurunu gizlemeye çalışan işletmelere ilk seferde 6 bin 250 TL, ikinci seferde ise 12 bin 500 TL para cezası kesiliyor.

Balıkçılara mor ve mavi ışık denetimi
Balıkçılara mor ve mavi ışık denetimi
Balıkçılara mor ve mavi ışık denetimi
Balıkçılara mor ve mavi ışık denetimi

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Samsun, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkçılara mor ve mavi ışık denetimi - Son Dakika


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