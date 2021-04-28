Balıkçılarda ağ bakım zamanı - Son Dakika

Balıkçılarda ağ bakım zamanı

28.04.2021 08:52
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Denizlerde av yasağının başlamasının ardından Ordulu balıkçılar, kıyıya aldıkları ağların tamirini yapmaya başladı.

Denizlerde av yasağının başlamasının ardından Ordulu balıkçılar, kıyıya aldıkları ağların tamirini yapmaya başladı.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu 15 Nisan'da sona erdi. Bu yıl sezon başında palamut avcılığı ile yüzleri gülen balıkçılar, hamsi avcılığıyla sezonu sürdürmek istese de küçük boyutlu hamsi yüz güldürmedi. Sezon ortalarında küçük boylardaki hamsilerin gelişmesi için getirilen hamsi avlanma yasağı, balıkçıları diğer türlere yöneltti. Ordu'da balıkçılar, teknelerden indirip kıyıya aldıkları ağları tamir etmeye başladı. Ağların yırtık yerlerini örüp bir sonraki avlanma sezonuna hazır hale getirmek için çalışan balıkçılar, bu işlemlerin sezon başına kadar devam edebildiğini, bir süre sonra da teknelerin bakıma alınacağını söyledi.

"1 Eylül tarihine kadar hazırlıkların bitmiş olması gerekiyor"

Ordulu balıkçı Nusret Kaya, balık ağlarının onarımını yaptıklarını belirterek, yıpranan bölgelere yeni ağlar koyduklarını söyledi. 1 Eylül tarihi öncesi teknelerin de bakımdan geçeceklerini ifade eden Kaya, "Bir taraftan bakım, bir taraftan da gemici işleri oluyor. Bütün bu süre zarfında bu işlerin bitmiş olması gerekiyor. Eğer hazırlıklar bitmez ve 1 Eylül tarihinde denize çıkamazsak, maddi açıdan zarar ederiz" dedi.

"Palamut güzeldi, hamsi olmadı"

"Bu sene palamut sezonu iyi geçti, hamsi olmadı" diyen Nusret Kaya, "Hamsi mevsimi çok bozuk geçti ve devletimizin getirdiği hamsi yasağı bizi maddi bakımdan bizi etkiledi. Ama tabi yasak olması da gerekiyordu, hamsi epey inceydi. Bu karar biraz daha önceden alınsaydı daha güzel olacaktı" şeklinde konuştu.

Servet Sönmez isimli balıkçı da yeni sezona hazırlık için ağların mantarlarını donattığını belirterek, "Bu yıl erken bitsin diye erken başladık. Hazırlıklar 1 Eylül tarihine kadar devam edecek. Ağ hazırlığı, kayık bakımı ve donanım hazırlığı derken her yerde 1 Eylül'e kadar sürer. Hatta 1 Eylül'e kadar hazırlıklarını tamamlayamayıp, sonraki bir tarihte denize açılanlar dahi var. Pandemi döneminde ağ fabrikalarında sorunlar oldu, balıkçılar ağlarını alamayıp bekleyince de sezona geç çıkabiliyorlar" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Balıkçılarda ağ bakım zamanı
Balıkçılarda ağ bakım zamanı
Balıkçılarda ağ bakım zamanı
Balıkçılarda ağ bakım zamanı
Balıkçılarda ağ bakım zamanı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkçılarda ağ bakım zamanı - Son Dakika Ekonomi


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