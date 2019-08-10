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Balıkçılarda "kurban" durgunluğu

1 saat önce

Balıkçılarda "kurban" durgunluğuSAMSUN - Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte balıkçı tezgahlarında durgunluk yaşanıyor.

Balıkçılarda "kurban" durgunluğu
SAMSUN - Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte balıkçı tezgahlarında durgunluk yaşanıyor.
Kurban Bayramı süresince kurban kesecek vatandaşlar kırmızı ete doyarken beyaz et ise arka plana atılmış olacak. Bu nedenle Samsun Saathane Meydanı'nda balıkçı tezgahlarında durgunluk yaşanırken balıkçılar bayramın ardından balığa yeniden rağbetin artmasından umutlu. Balıkçılar ayrıca yeni balık sezonundan da umutlu.
"Bayramdan sonra daha iyi olacak"
Bayram nedeniyle işlerinde boşluk oluştuğunu ifade eden Kurtça Aydın, "Bayramdan dolayı bir haftaya yakın bir boşluk olur. Bayramdan sonra inşallah işlerimiz daha iyi olacak.Vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nda kırmızı ete yoğunlaşacak. Sonrası ise bizim için daha iyi olacak" dedi.
Aydın, yeni sezonun nasıl olacağının ise bayramdan sonra belli olacağını ve yeni sezondan umutlu olduklarını kaydetti.
"Az da olsa etkisi oldu"
Halit Bayrak ise Kurban Bayramı'nın işlerinde etkisi olduğunu ifade ederek, "Yaz ayından dolayı da çok fazla bir hareketlilik yok zaten. Ama yine de durum çok kötü değil. Balığın yeri her zaman ayrıdır. Balık sağlıktır çünkü. Yeni sezondan ise umutluyuz. Çok güzel balık var diyorlar. Bu sezon balık çeşidi bol olacak yani. En fazla yine hamsinin olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Kurban Bayramı, Samsun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:15 Kaynak: İHA
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