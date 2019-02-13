Balıkçılarda Levrek Sevinci
7 saat önce
Sinop'ta denize açılan balıkçılar, 4'er kilogramlık levrek avladı.
Sinop
'ta denize açılan balıkçılar, 4'er kilogramlık levrek avladı.
Kentte balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu
yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesiyle levrek avcılığında artış yaşandığını söyledi. Levreğin amatör balıkçılar tarafından da avlandığına işaret eden Gündoğdu, levrek akınının ay sonuna kadar devam etmesini beklediklerini vurguladı. Gündoğdu, avlanan 4 kilogramlık levrekleri kilosu 80 liradan satışa sunduklarını belirterek, "Son günlerde levrek kendini gösteriyordu. Avladığımız levrekler hem bizim hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürdü. Çünkü bu balık türünün avcılığı son yıllarda giderek azaldı. Şimdi havaların soğumasıyla gerek amatör balıkçılarımız gerekse büyük balıkçı teknelerimizle avlanmaya başlandı. Fiyatı biraz pahalı ama az bulunduğu için bizim açımızdan normal" dedi. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:12 Kaynak: İHA
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