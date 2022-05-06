Balıkçılardan 'Ağlara müsilaj takılmıyor' açıklaması - Son Dakika
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Balıkçılardan 'Ağlara müsilaj takılmıyor' açıklaması

06.05.2022 15:42

Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında ağ atmaya devam eden balıkçılar, denizden çektikleri ağlarında müsilaj ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında ağ atmaya devam eden balıkçılar, denizden çektikleri ağlarında müsilaj ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl müsilaj ile kaplanan Marmara Denizinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Marmara Denizini' temizleme planı sonrasında 7 ilde yapılan çalışmalarla deniz müsilajdan temizlenmişti. Bu yıl soğuk geçen Kış mevsiminden sonra havaların ısınmaya başlamasıyla her yıl olduğu gibi plankton çoğalması sonucu Marmara Denizinin Tekirdağ kıyıları turuncu renge bürünse de bir süre sonra deniz eski maviliğine kavuştu. Marmara Denizi son günlerde masmavi parıltısıyla dikkat çekerken, Tekirdağ'dan denize ağ atmaya devam eden 12 metre altındaki tekne balıkçıları denize bıraktıkları ağlarına müsilaj takılmadığını ifade etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizine kıyısı bulunan diğer ilçelerdeki limanlarda balıkçılık yapan vatandaşlarla görüştüklerini fakat denize atılan ağların eskisi gibi müsilaj ile kaplanmadığını söyledi. Geçtiğimiz Nisan Ay'ında Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da Marmara Denizinde herhangi bir müsilaj problemi olmadığını belirtmişti.

"MÜSİLAJ İLE KARŞILAŞMADIKLARINI SÖYLÜYORLAR"

Pehlivanoğlu, "12 metrenin altında bulunan balıkçı teknelerimiz faaliyetlerine devam ediyor. Şuan itibariyle Tekir'e, Menekşe ve İstavrite ağ atıyoruz. Teknesi 12 metrenin altında olan çoğu arkadaşlarımız denize ağ atmaya devam ediyor. Şu süreçte müsilaj ile karşılaşmadık. Diğer limanlarla da istişare ettiğimizde onlarda müsilaj ile karşılaşmadıklarını söylüyorlar" dedi.

(İHA)

Balıkçılardan 'Ağlara müsilaj takılmıyor' açıklaması
Balıkçılardan 'Ağlara müsilaj takılmıyor' açıklaması
Balıkçılardan 'Ağlara müsilaj takılmıyor' açıklaması
Balıkçılardan 'Ağlara müsilaj takılmıyor' açıklaması
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İklim Değişikliği, Tekirdağ, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkçılardan 'Ağlara müsilaj takılmıyor' açıklaması - Son Dakika


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