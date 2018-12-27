Son Dakika Haberleri: Balıkçılardan Yılmaz'a Teşekkür Plaketi

Balıkçılardan Yılmaz'a Teşekkür Plaketi

48 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçılar belediyeye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Balıkçılardan Yılmaz'a Teşekkür Plaketi, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçılar belediyeye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanı Cafer Çelikbilek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Cafer Çelikbilek, balıkçı barınaklarında yapılan yenileme, çevre düzenleme ve modernizasyon çalışmalarından dolayı Başkan Refik Yılmaz'a plaket takdim etti. Gemlik Belediyesi'nin üniversite girişinde bulunan balıkçı barınağında ki estetik ve çevreci yenileme çalışmaları sayesinde balıkçıların temiz hava ve deniz manzarası eşliğinde aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekana dönüştüğünü kaydeden Çelikbilek, barınağın yeni evlenen çiftlerin dış mekan çekimlerinde uğrak noktası haline geldiğini söyledi.

Yüzer iskele sayısının artırılmasıyla tekne ve kayıkları bağlama ve yanaşma yerleri konusunda yaşadıkları sıkıntının giderildiğini ifade eden Çelikbilek, "Birçok sahil şehrinde olmayan bu ayrıcalıkları bizlere sunduğu için başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, göreve geldiklerinde balıkçı barınağının bakımsızlıktan adeta harabe bir halde olduğunun olduğunu hatırlatarak, "Balıkçı tekneleri kıyıya yanaşamaz hale gelmişti. Deniz kenarındaki derme çatma balıkçı kulübelerinin harabe hali ile görüntü kirliliğine sebep oluyordu. Bu kulübeleri yıkarak balıkçılarımızın ağlarını ve malzemelerini muhafaza edebilecekleri depolar oluşturduk. Barınak etrafını da ferforje korunaklarla çevreledik. 7/24 güvenlik hizmetiyle de midye ve trol gibi kaçak avlanmanın da önüne geçilmesini sağladık" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:03 Kaynak: İHA

Refik Yılmaz, Bursa, Gemlik, Güncel
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