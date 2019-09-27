Balıkçıların 1 Eylül'den beri ağlarına bekledikleri palamut gelmeye başladı

SİNOP - Karadenizli balıkçılar, av sezonunun başladığı 1 Eylül'den beri ağlarında istedikleri palamudu bulmaya başladı.

Özellikle palamut avında yaşanan büyük düşüş, balıkçıları gelecek günler adına tedirgin etmişti. Deniz suyunun soğumasıyla palamut tezgahlara düşmeye başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkçı Sefa Mete; " Rusya'da 15 derece olan deniz suyu sıcaklığı, Karadeniz bölgesinde ortalama 26-27 derece seyrinde izledi. Şuanda mevsimler normallere döndükçe palamut ve balık çeşitleri de normalleşmeye başladı. Şuanda Eylül ayının 25'inden sonra Sinop'ta ve çevre bölgede palamut avlanması daha bir yoluna girdi diyebiliriz. Palamut fiyatları olarak ise gramına göre 10, 20 ve 30 TL'den satışa sunuyoruz. Ayrıca 5 kilogramlık deniz levreğimiz ağlara takıldı. Kilosunu 100 TL'den satışa sunuyoruz" dedi.