Son Dakika Haberleri: Balıkçıların Ağ Onarımı Mesaisi

Balıkçıların Ağ Onarımı Mesaisi

1 saat önce

Sinop'ta balıkçılar, hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadıkları günlerde ağlarını tamir ederek zamanlarını değerlendiriyor.

Balıkçıların Ağ Onarımı Mesaisi, System.String[]
Sinop'ta balıkçılar, hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadıkları günlerde ağlarını tamir ederek zamanlarını değerlendiriyor.

Sinop açıklarında avcılık yapan Ordulu balıkçı Halil Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava şartlarının olumsuz olduğu günlerde zorunlu olarak limana dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yaz sezonunda tamamen elden geçirdikleri ağların balık sezonu başladığında sürekli kullanıldığından yıprandığını belirten Sarı, boş zamanlarında veya hava şartlarının olumsuz olduğu günlerde iskeleye yanaşarak ağların yırtılan ve yıpranan kısımlarını onardıklarını anlattı.

Yüzlerce metre uzunluğundaki ağları arkadaşlarıyla gözden geçirerek sağlamlaştırdıklarını dile getiren Sarı, "Bu sezon balık evi iyi geçti. Tek derdimiz balıkçılara verilen mazotun hala pahallı olması. Bu durumun biraz daha dikkate alınmasını bekliyoruz. Biz üreticiyiz. Deniz bize bereket verecek biz de evimizi geçindireceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:57 Kaynak: AA

Halil Sarı, Sinop, Güncel
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