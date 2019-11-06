Son Dakika Haberleri: Balıkçıların ağına 10 kiloluk levrek takıldı
Son Dakika Ekonomi Balıkçıların ağına 10 kiloluk levrek takıldı

Balıkçıların ağına 10 kiloluk levrek takıldı

8 saat önce

Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağına yakalanan 6 ile 10 kilo arasındaki levreklerin fiyatı 1000-1500 TL'yi buluyor.

Balıkçıların ağına 10 kiloluk levrek takıldı, System.String[]

Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağına yakalanan 6 ile 10 kilo arasındaki levreklerin fiyatı 1000-1500 TL'yi buluyor.


Karadeniz'de nadir avlanan ve restoranların büyük talep gösterdiği levrek balığı, kilosu 150 TL'ye satılıyor. Sinoplu balık satıcısı İsmail Değer, levreğin değerli bir balık olduğunu ifade etti. Değe, "Son günlerde çaparacı arkadaşlarımız levrek avlıyor. Bugün bize 7 tane geldi, birkaç tanesini şehir dışına gönderdik. 10 kiloluk olan vardı, Ankara'dan bir lokanta istedi, oraya gönderdik. Birkaç yere daha gönderdik, 6, 7, 8 kilo civarında levrek yakalandı" ifadelerini kullandı.


Balıkçı Değer, levreğin kilosunun 150 TL olduğunu belirterek, "Biraz pahalı bir balık bu. Genelde lokantalara gönderiyoruz. Kilosu şu anda 150 TL. 10 kiloluk levrek neredeyse asgari ücret fiyatına geliyor, 1500 TL'ye satılıyor. Tutan arkadaşlarımızın emeği var, tutması zahmetli bir balık. ya kıyı balıkçıları yakalıyor, yada zıpkınla avlanıyor. Ama kolay yakalanmıyor. Şuanda tezgahtaki levreklerin birisi 6 buçuk kilo, diğeri 7 kilo. Bunların da fiyatı 950-1000 TL civarında" dedi. - SİNOP

Karadeniz, Sinop, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:35 Kaynak: İHA
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