Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı - Son Dakika

Kuşadası açıklarında 'Ali bey' isimli tekne, ağlarını denize bıraktı. Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, güneş veya ay balığı olarak bilinen balığın ağlarına takıldığını gördü.

NESLİ TEHLİKEDE OLAN BALIK DENİZE BIRAKILDI

Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ay balığını iple bağlayarak, ağlardan kurtardı. Nesli tehlike altında olan ay balığı, daha sonra ip kesilerek denize bırakıldı. Balıkçılar o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.