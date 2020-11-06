Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor

06.11.2020 15:12

Balıkçıların ağına, 1 metre 50 santimetre boyunda, 45 kiloluk yayın balığı takıldı.

Balıkçıların ağına, 1 metre 50 santimetre boyunda, 45 kiloluk yayın balığı takıldı. Balıkçı tezgahında sergilenen insan boyundaki balık, görenleri şaşırtıyor. Balıkçı tezgahındaki balığı görenler fotoğraf çektiriyor.

Kızılırmak'ta balıkçılar tarafından yakalanan yayın balığını Düzceli balıkçı Onur Hazır, tezgahında sergileyince vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Onur Hazır, tezgahına asarak sergilediği büyük yayın balığını gören vatandaşlar gözlerini balıktan alamıyorlar. Şaşkınlık içinde insan boyundaki balığa bakan bir çok Düzceli bu tip balığı sadece televizyonlarda gördüğünü dile getirirken bazı vatandaşlar ise bu boydaki balığı ilk defa gördüklerini dile getirdiler. Bazı vatandaşlar ise insan boyundaki balıkla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler. 1 Metre 50 santim boyunda, 45 kilo kilo ağırlığında yayın balığının Kızılırmak'ta yakalandığını dile getiren Düzceli Balıkçı Onur Hazır; "Bu balık Kızılırmak'tan geliyor. Sivas'tan tezgahımıza geldi. Yayın balığı, karabalık dediğimiz bir balık. Bembeyaz eti olan, kılçığı olmayan bir balık. Tatlı suda yenebilecek en lezzetli balıklardan bir tanesi. Bu balığı tezgahta görenler 'böyle bir şey görmedik' diye şaşırıyorlar. Bu bölgede de öyle bir balık tutmak zor. 40-45 Kilo gelen bir balık. Bütün halinde isteyen olursa 35 TL'den veriyoruz" dedi.

(Ali YıldızSelçuk Akyol/İHA)

Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor
Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor
Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor
Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor

Kızılırmak, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor - Son Dakika


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