Balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı - Son Dakika
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Balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı

12.10.2022 00:40
Balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin ağına, Düzce açıklarında uçak parçaları takıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin ağına, Düzce açıklarında uçak parçaları takıldı.

Trabzon'dan balık avlamak için ilçeye gelen bir firmaya ait 3 gırgır, Düzce'nin Akçakoca ilçesinin 14 mil açığında ağ attı. Kısa süre sonra ağı çeken tekne tayfası, ağda uçak parçaları olduğunu gördü.

Yapılan araştırmada, uçağın 2009 yılında su altı sporları tutkunları için parçalara ayrılarak batırılan C-47 tipi askeri uçak olduğu öğrenildi.

Uçak enkazı Ereğli Bozahane Limanı'na getirildi, daha sonra ağdaki parçalar temizlendi.

Tekne yetkilisi Atilla Gümrükçü, gazetecilere, Akçakoca ilçesinin 14 mil açıklarında palamut için ağ attıklarını, ağlarına su altı sporlarında dalgıçlar için kullanılmak üzere batırılan uçak enkazının takıldığını söyledi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı - Son Dakika
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