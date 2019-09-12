Balıkçıların ağlarına takılan dev orkinosu tezgahta görenler hayrete düştü

-Vatandaşlar dev orkinosu görmek için sıraya girdi

İSTANBUL - Sultanbeyli'ye bir balıkçıda 325 kilogram ağırlığında dev bir orkinos balığı sergilendi. 2,58 metre boyundaki dev balık, görenleri hayrete düşürdü.

Dev bir orkinos balığı Sinop açıklarında balıkçıların hamsi ağlarına takıldı. Balıkçı Serhat Güler, yakaladıkları dev Karadeniz orkinosu Sultanbeyli'ye getirdi.

2,58 metre boyunda, 325 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Dev balığı görmek için sıraya giren vatandaşlar orkinosu şaşkınlıkla izledi. Dana etini andıran dev orkinos, kilo kilo satılmaya başlandı

Öte yandan, Balıkçı Güler, Karadeniz'de yakaladıkları orkinosun sağlığa faydalarını da anlatarak, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için çok faydalı olduğunu belirtti.