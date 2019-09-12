Son Dakika Haberleri: Balıkçıların ağlarına takılan dev orkinosu tezgahta görenler hayrete düştü
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Balıkçıların ağlarına takılan dev orkinosu tezgahta görenler hayrete düştü

1 saat önce

Balıkçıların ağlarına takılan dev orkinosu tezgahta görenler hayrete düştü -Vatandaşlar dev orkinosu görmek için sıraya girdiİSTANBUL - Sultanbeyli'ye bir balıkçıda 325 kilogram ağırlığında dev bir orkinos balığı sergilendi.

Balıkçıların ağlarına takılan dev orkinosu tezgahta görenler hayrete düştü

-Vatandaşlar dev orkinosu görmek için sıraya girdi

İSTANBUL - Sultanbeyli'ye bir balıkçıda 325 kilogram ağırlığında dev bir orkinos balığı sergilendi. 2,58 metre boyundaki dev balık, görenleri hayrete düşürdü.

Dev bir orkinos balığı Sinop açıklarında balıkçıların hamsi ağlarına takıldı. Balıkçı Serhat Güler, yakaladıkları dev Karadeniz orkinosu Sultanbeyli'ye getirdi.

2,58 metre boyunda, 325 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Dev balığı görmek için sıraya giren vatandaşlar orkinosu şaşkınlıkla izledi. Dana etini andıran dev orkinos, kilo kilo satılmaya başlandı

Öte yandan, Balıkçı Güler, Karadeniz'de yakaladıkları orkinosun sağlığa faydalarını da anlatarak, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için çok faydalı olduğunu belirtti.

Balıkçıların ağlarına takılan dev orkinosu tezgahta görenler hayrete düştü

Sultanbeyli, Karadeniz, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:17 Kaynak: İHA
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325 kiloluk dev orkinos görenleri hayrete düşürdü
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